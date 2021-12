Drohende Räumung der Initiative 4lthangrund - AVISO Pressekonferenz 15.12.21, 11 Uhr

Die Akademie der Bildenden Künste Wien räumt das studentische Projekt "4lthangrund für Alle" am 20.12. Kampagne #RaumfürAlle startet.

Wien (OTS) - Dagegen wehrt sich nun die Initiative mit einem Aufruf zum Unterstützen und startet die Kampagne #RaumfürAlle. Ziel ist es, einen neuen Raum in unmittelbarer Umgebung der Augasse zu finden. Zuvor sind Verhandlungsversuche mit dem Rektorat bezüglich neuer Räume nach über einem Jahr erfolglos gescheitert. Das Rektorat entzieht sich hierbei der Verantwortung und lässt die Initiative räumen. Dies passiert kurz vor Weihnachten und inmitten der Pandemie. So wird so der Arbeitsort zahlreicher Vereine und Initiativen zerstört. Bei der Pressekonferenz am Mittwoch 15.12. um 11h stellen wir die Arbeit der Initiative und der beteiligten Gruppen ebenso wie die Kampagne und damit verbundene Ziele vor.

"4lthangrund für Alle" ist eine Initiative von Bewohner_innen des Althangrund-Areals im 9. Bezirk, von Studierenden verschiedener Universitäten sowie weiteren engagierten Gruppen. Durch die Räumung verlieren diese ihren Raum: andererseits.org / Anti-Repressionsbüro / AwA_stern / degrowth vienna / Foodcoop Augasse / IG Club Kultur / Infoladen biblio>media:take! / macuco - multiple alternative culture collective / Seebrücke Wien / System Change, not Climate Change / Kollektiv Tiefkultur / Riders Collective / RUNDHERUM ein grätzlblatt / VIMÖ - Verein intergeschlechtlicher Menschen Österreich / United We Talk Wien // 4lthangrund ist auch Raum für Equipmentpool, Zinelibrary, Spielenachmittage und Kidsspace.

Werde Teil der Unterstützer_innenliste:

https://www.4lthangrund.jetzt/raum-fur-alle/



Aktivitäten 4lthangrund:

https://www.4lthangrund.jetzt/chronologie/



Chronologie Konflikt Universität:

https://www.4lthangrund.jetzt/raum-fur-alle/konfliktgeschichte_akbild



#RaumfürAlle #4lthangrund

Pressekonferenz 4lthangrund, Initiativen und Supporter_innen

Datum: 15.12.2021, 11:00 - 12:00 Uhr

Ort: wolke, Ort: alte WU, 4.Stock - Kern C "Wolke" - 2G + PCR / E-Mail für Weblink (digital teilnehmen)

augasse 2-6, 1090 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Pressehandy: 0677 64316722, presse @ 4lthangrund.jetzt