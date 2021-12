Volksbank-Fonds mit Nachhaltigkeitssiegel ausgezeichnet

Die Volksbank Vorarlberg wurde vom Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) erneut für ihren nachhaltigen Investmentfonds Premium Selection Sustainable Equity ausgezeichnet.

Wen (OTS) - Das FNG-Siegel, der Qualitätsstandard für nachhaltige Investmentfonds, wurde am 25. November 2021 zum siebten Mal vom Fachverband für nachhaltige Geldanlagen in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz vergeben. Die Volksbank Vorarlberg wurde bereits zum zweiten Mal mit dem FNG-Siegel, diesmal inklusive Stern, ausgezeichnet und freut sich über die erneute Bestätigung der gelebten Nachhaltigkeitsstrategie. Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG und Sprecher des Volksbanken-Verbunds, erklärt dazu: „Nachhaltigkeit ist seit 150 Jahren Teil des Geschäftsmodells der Volksbanken. Die erneute Auszeichnung mit dem FNG-Siegel belegt, dass Nachhaltigkeit im Volksbanken-Verbund nicht nur ein Schlagwort, sondern gelebte Realität ist. Das Siegel bestätigt uns in unserem Ziel, die regional nachhaltige Hausbank in Österreich zu sein.“

Gütezeichen mit strengen Transparenzkriterien

Die ganzheitliche Methodik des FNG-Siegels basiert unter anderem auf der Einhaltung von Mindeststandards. Dazu zählen Transparenzkriterien und die Berücksichtigung von Arbeits- und Menschenrechten, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung, wie sie im weltweit anerkannten UN Global Compact zusammengefasst sind. Auch müssen alle Unternehmen des jeweiligen Fonds explizit auf Nachhaltigkeitskriterien hin analysiert werden und das Produkt eine explizite Nachhaltigkeitsstrategie vorweisen. Die Tatsache, dass gerade einmal zehn Prozent des sprunghaft angestiegenen Angebots nachhaltiger Anlageprodukte das FNG-Siegel tragen, unterstreicht den hohen Anspruch des Gütezeichens.

Nachhaltigkeit ist nachprüfbar

„Nachhaltigkeit sollte nicht nur ein Marketinginstrument sein. Es ist wichtig, echte Qualität sichtbar und nachprüfbar zu machen. Das FNG-Siegel gibt Verbrauchern und Verbraucherinnen Orientierung und bestätigt unseren Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit in der Investmentlandschaft“, so Betr.oec. Gerhard Hamel, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Vorarlberg. Als regionale Genossenschaftsbank konzentriert sich die Volksbank Vorarlberg bereits seit 2016 auf nachhaltige Geldanlagen und orientiert sich an den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen.

Weitere Informationen zum Premium Selection Sustainable Equity Fund

Der Volksbanken-Verbund

Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige Bankengruppe zu der die acht regionalen Volksbanken, die Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine Bilanzsumme von 31,8 Mrd. Euro und betreut mit 3.204 Mitarbeitern (Vollzeitäquivalente) in 242 Vertriebsstellen über 1 Mio. Kunden in ganz Österreich (Stand 30.06.2021). Weitere Informationen auf www.volksbank.at.

Disclaimer: Die vorliegende Marketingmitteilung dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Inhalte stellen weder ein Angebot bzw. eine Einladung zur Stellung eines Angebots zum Kauf / Verkauf noch eine Empfehlung zum Kauf / Verkauf oder eine sonstige vermögensbezogene, rechtliche oder steuerliche Beratung dar und dienen überdies nicht als Ersatz für eine umfassende Risikoerklärung bzw. individuelle, fachgerechte Beratung. Sie stammen überdies aus Quellen, die wir als zuverlässig einstufen, für die wir jedoch keinerlei Gewähr übernehmen. Die hier dargestellten Informationen wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Die Volksbank Vorarlberg übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit der Angaben und Inhalte. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

