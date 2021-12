Clouds können ausfallen - was die Ausfälle von AWS zeigen (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Dieses Jahr kam es weltweit zu vermehrten Ausfällen beim Amazon Web Service (AWS). Im September fiel der Cloud-Service in North Virginia für fast die gesamte Nacht aus. Einige Wochen vorher war Tokyo für sechs Stunden betroffen und davor Mailand für zwei Stunden. Cloud-Ausfälle mehren sich auch bei anderen Anbietern und können für Unternehmen, deren Geschäftskontinuität von Cloud Services abhängig ist, zu enormen wirtschaftlichen Risiken führen. Diese Ausfallzeiten betreffen meist eine Vielzahl von Unternehmen mit weitreichenden Konsequenzen.

Cloud-Lösungen haben Konjunktur. Allein in Österreich steigt der Anteil der Online-Käufer kontinuierlich. Die Datenspeicherung auf den Servern spezialisierter Dienstleister wie eben Amazon verspricht Unternehmen mehr Flexibilität im Vergleich zum eigenen Großrechner. Die allgemeine Abhängigkeit von Cloud-basierten IT-Dienstleistern kann bei Ausfällen zu erheblichen finanziellen Schäden führen - und das bereits bei kurzen Ausfallzeiten durch entgangene Umsätze, auftretende SLA-Verpflichtungen gegenüber Kunden oder Reputationsverluste und langfristiger Kundenabwanderung.

In der InsurTech-Branche haben sich in letzter Zeit neue Anbieter hervorgetan, die diese Ereignisse versichern. Diese sogenannten "Cloud-Ausfallversicherungen" bieten Unternehmen mit geschäftskritischen Services in der Cloud eine auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte Absicherung.

Solch parametrische Versicherungen regulieren einen Schaden auf Basis einer vorher definierten Messgröße. Die Versicherung zahlt, wenn ein Schwellenwert, z.B. der Ausfall eines Cloud-Dienstes über einen bestimmten Zeitraum, erreicht ist, unabhängig von der Höhe des tatsächlich entstandenen Schadens.

Sie führen zu schnellen Auszahlungen kurz nach Eintreten des versicherten Ereignisses, ohne dass ein langer Schadensabwicklungsprozess erforderlich ist. Die vom US-Unternehmen Parametrix (www.parametrixinsurance.com/de/) herausgebrachte Cloud-Versicherung ist ein gutes Beispiel für eine solche Lösung. Mit ihr können sich Unternehmen gegen den Ausfall ihres Cloud-basierten Serviceanbieters absichern. Die Versicherten müssen also weder den Beweis führen, dass ein Ausfall des Cloud-basierten Services vorlag, noch ihren konkreten Schaden belegen. Eine zeitaufwendige Schadensbegutachtung entfällt, Kunden sollen von einer besonders raschen Regulierung profitieren.

Über die Parametrix GmbH

Parametrix Insurance, ein in den USA und Deutschland lizenzierter MGA, ist der führende Anbieter von Versicherungslösungen für Ausfallzeiten in der Cloud. Das einzigartige Monitoring-Sytem stellt sicher, dass Unternehmen, die geschäftskritische Dienste in der Cloud nutzen, sich bei Ausfallereignissen schnell finanziell erholen können. Basierend auf den Daten, die vom innovativen Monitoring-System generiert werden, bietet Parametrix parametrische Policen mit schnellen Auszahlungen, kurzen Wartezeiten und komplett digitalen Prozessen. Hinter dem Unternehmen stehen mehrere der größten Versicherer und Rückversicherer, darunter einige Underwriter bei Lloyd's of London. Parametrix bietet seine Versicherungsprodukte in den USA, Europa und Japan über seine Niederlassungen in New York, Tel Aviv, London und Düsseldorf an.

www.parametrixinsurance.com

