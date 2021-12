BLUETTI startet Black Friday Sale mit Power Station, Solarmodulen und mehr

München (ots/PRNewswire) - An diesem Black Friday bietet BLUETTI, der Pionier für netzunabhängige Stromversorgungslösungen, große Rabatte auf das gesamte Sortiment an.

Beim Camping, beim Wandern oder beim Leben außerhalb des Netzes, wie z. B. im Wohnmobil, ist keinen Strom zu haben das Letzte, was man will. In unserem modernen Leben ist es von entscheidender Bedeutung, über eine ausreichende Energieversorgung zu verfügen, um alle unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Infolgedessen gibt es heute viele verschiedene Marken von tragbaren Power Station und Solarmodulen auf dem Markt. Tragbare Power Station bestehen aus einer Reihe großer Batterien, die Telefone, Laptops, Fernseher und sogar ganze Campingplätze mit Strom versorgen können.

BLUETTI EB150 Portable Power Station - Ihr perfekter Camping-Strompartner

BLUETTI EB150 ist ein All-in-One-Solargenerator, der sich seit fast zwei Jahren großer Beliebtheit erfreut. Der Generator ist mit einem 1000-Watt-Inverter mit reiner Sinuswelle ausgestattet und kann die meisten Haushaltsgeräte im Freien mit Strom versorgen. Die 1.500-Wh-Akkukapazität sorgt dafür, dass sich die Verbraucher auch im Freien keine Sorgen um die Stromversorgung machen müssen. BLUETTI EB150 unterstützt außerdem einen MPPT-Solareingang von bis zu 500 Watt, der bei guter Sonneneinstrahlung die maximale Leistung in nur 4,5 Stunden erreichen kann. BLUETTI hat an effizienten, sicheren und einfach zu bedienenden Solarladetechnologien gearbeitet, und das EB150 ist eindeutig führend. Jetzt bietet BLUETTI dieses klassische Modell im Rahmen des Black Friday Sale zu einem absoluten Tiefpreis an.

BLUETTI EB240 - Die Leistung, auf die Sie bei einem Stromausfall zählen können

Der BLUETTI EB240 sieht genauso aus wie der kleinere EB150, hat aber eine 60 % größere Akkukapazität. Mit einem riesigen 2400-Wh-Akkupack und speziell entwickelten kälteresistenten Zellen kann der EB240 eine elektrische Heizung bei -20 °Cbetreiben, damit es im Winter warm und gemütlich bleibt.

Bluetti EB150/EB240

1500 Wh Tragbare und niedrigtemperaturbeständige Li-Ion Power Station. (2400 Wh für das EB240)

1000 W (1200 W Surge) mit zwei 230V AC Steckdosen.

500 W AC-Eingang oder 500 W Solar-Solareingang.

500 W Solar-Solareingang. 8 Ladeanschlüsse, einschließlich AC-Steckdosen.

Black Friday Angebot: EB150 beginnt bei 999 €, vorher 1399 €. 400 € RABATT EB240 Ab 1399 €, vorher 1799 €. 400 € RABATT

BLUETTI EB55/EB70 - Kompakte Kraftpakete für Unterwegs

Nachdem die neuesten Modelle der BLUETTI EB-Serie in den Vereinigten Staaten bereits seit fast sechs Monaten hohe Verkaufszahlen verzeichnen, sind sie nun endlich auch in Europa erhältlich. EB70 verfügt über 1000-Watt-Wechselrichter und einen 716-Wh-LiFePO4-Akkupack, der für seine Größe beeindruckend ist. EB55 verfügt über einen 700-W-Wechselrichter und einen 537-Wh-LiFePO4-Akkupack.

Bluetti bietet auch ein weiteres kompaktes Modell namens AC50S an, eine 300-Watt-Power Station mit einem 500-Wh-Lithium-Ionen-Akkupack. Die Bluetti EB55 und EB70 sind zwei völlig unterschiedliche Produkte, die im Segment der kompakten Power Station unterschiedliche Zwecke erfüllen.

Bluetti EB55/EB70

537 Wh LiFePO4 Tragbare Power Station. (716 Wh für das EB70)

700 W (1400 W Surge) mit zwei 230V AC Steckdosen. (1000 W für das EB70)

200 W AC-Eingang + 200 W Solar-Solareingang, insgesamt bis zu 400 W. (200 W Eingang für das EB70)

11 Ladeanschlüsse, einschließlich AC-Steckdosen. (12 Steckdosen für das EB70)

Ein 100 W Typ-C USB Stromzufuhranschluss. (Zwei für das EB70)

Kabelloses 15-W-Ladegerät.

Black Friday Angebot: EB70 ab 649 €, vorher 759 €, 110 € RABATT, EB55 ab 549 €, vorher 659 €, 110 € RABATT

BLUETTI AC200P - Das ultimative Kraftpaket

Zu guter Letzt: der einzigartige AC200P. Der BLUETTI AC200P ist ein 2000-Watt-Wechselrichter mit reiner Sinuswelle und bis zu 13 Ausgängen und einem Gleichstromausgang von 12 V 25 A. Er hat sich im vergangenen Jahr als eine der beliebtesten tragbaren Power Station der Welt erwiesen. Das Gerät ist mit einem ultra-robusten LiFePO4-Akkupack und einer Gesamtkapazität von 2000 Wh ausgestattet und bietet über 3500 Ladezyklen, bevor die Kapazität auf 80 % sinkt. Bei einer Nutzung von einem Zyklus pro Tag ergibt sich eine Betriebsdauer von fast 10 Jahren. Neben dem mitgelieferten 500-W-Adapter kann der AC200P auch mit sauberer, sicherer und kostenloser Sonneneinstrahlung aufgeladen werden. Der AC200P unterstützt bis zu 700 W Solarstrom und kann in nur 4 Stunden allein durch Solarstrom aufgeladen werden.

Für diesen Black Friday Sale senkt BLUETTI den Preis des AC200P um 300 € und bietet einen enormen Preisnachlass von 600 € für den AC200P und drei SP120 Solarmodule im Paket!

Bluetti AC200P

2000 Wh LiFePO4 Tragbare Power Station.

2000 W (4800 W Surge) mit zwei 230 V AC Steckdosen.

500 W AC-Eingang + 700 W Solar-Eingang, insgesamt bis zu 1200 W.

13 Ladeanschlüsse, einschließlich AC-Steckdosen.

Ein 65 W Typ-C USB Stromzufuhranschluss.

Zwei drahtlose 15-W-Ladegeräte.

Black Friday Angebot: AC200P beginnt bei 1699 €, war 1999 €, 300 € RABATT

BLUETTIs Black Friday 2021 für Europa beginnt am 22. November um 10:00 Uhr GMT und endet zur gleichen Zeit am 30. November. Dieser Verkauf ist auf eine Woche begrenzt und darf nicht verpasst werden!

Informationen zu BLUETTI:

BLUETTI verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Erforschung und Entwicklung von grüner Energie und setzt sich dafür ein, erstklassige netzunabhängige Stromversorgungslösungen für Camper, Outdoor-Fans und Stromausfälle anzubieten.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.bluettipower.eu/pages/black-friday-2021

