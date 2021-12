„Quo Vadis, Aida?“ erhält Europäischen Filmpreis 2021: Staatssekretärin Mayer gratuliert herzlich

Wien (OTS) - „Ich gratuliere Regisseurin Jasmila Žbanić und Schauspielerin Jasna Đuričić sowie dem gesamten Team von Quo Vadis, Aida? ganz herzlich zu der großartigen internationalen Auszeichnung. Quo Vadis, Aida? ist ein großartiger und wichtiger europäischer Film. Er bringt mit hoher erzählerischer und schauspielerischer Kunst das dunkelste Kapitel europäischer Geschichte nach dem zweiten Weltkrieg auf die Leinwand. Er rüttelt mit großer Eindringlichkeit unsere Erinnerung an einen Krieg wach, der mitten in Europa stattfand – und setzt damit ein filmisches Denkmal für die Opfer“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer. „Die drei Auszeichnungen für Jasmila Žbanić einzigartigen Film sind eine verdiente Bestätigung und Belohnung für die hohe filmische Erzählkunst – sie würdigen aber auch die qualitative Kontinuität bei europäischen Koproduktionen. Denn, europäisches Kino lebt von der Zusammenarbeit und der Wahrnehmung von Verantwortung, Geschichten über das Leben, historische Ereignisse und Schicksale, die unseren Kontinent vor unserer Haustüre geprägt haben, zu ermöglichen. Ich freue mich, dass die Österreichische Filmförderung des Bundes diesen Erfolg mit ermöglicht hat“, so Staatssekretärin Mayer.

