Ildikó Raimondi, Marianne Mendt, Norbert Schneider, Daniela Fally, Adrian Eröd, Lidia Baich u. v. m. beim „ORF III Weihnachtszauber“

Live-Versteigerung zugunsten LICHT INS DUNKEL am 19. Dezember mit zahlreichen Acts und besinnlichen Weihnachtsmelodien

Wien (OTS) - Musikalische Acts aus Klassik, Musical und Pop, Auftritte aus Kleinkunst und Poetry Slam, eine Live-Auktion im ORF RadioKulturhaus mit Live-Performance des Künstlers donhofer. u. v. m. bietet der diesjährige „ORF III Weihnachtszauber“ – die Live-Versteigerung zugunsten LICHT INS DUNKEL am vierten Adventsonntag, dem 19. Dezember 2021. Um 20.15 Uhr melden sich Elisabeth Vogel und Peter Fässlacher live aus dem Großen Sendesaal, wo zahlreiche Künstlerinnen und Künstler wie Ildikó Raimondi und Herbert Lippert, Marianne Mendt und Norbert Schneider, die Stars des neuen VBW-Musicals „Miss Saigon“ Vanessa Heinz und Oedo Kuipers, das Janoska Ensemble, der Wiener Staatsopernchor u. v. m. für einen stimmungsvollen Abend sorgen. Auktionator des Dorotheums, Rafael Schwarz, wirft außerdem regelmäßig einen Blick auf die aktuellen Gebote und leitet die Live-Versteigerung im Saal. Ani Gülgün-Mayr berichtet aus dem Studio 3 und bittet prominente Persönlichkeiten an den Telefonen, darunter Lilian Klebow, Kristina Sprenger, Gery Keszler, Stefano Bernardin, Karl Hohenlohe und Nadja Maleh, zum Gespräch. Im Mittelpunkt der Sendung stehen vier Sozial- und Behindertenprojekte aus Österreich, die mit dem Erlös der Auktion und den telefonisch abgegebenen Spenden unterstützt werden: Musica Kontakt, Firefly Club, die Sozialtherapeutische Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Werkstätte Mauer sowie die Finanzierung eines Assistenzhundes für den knapp dreijährigen Lukas.

„Der ORF III Weihnachtszauber“ – das künstlerische Rahmenprogramm

Den Abend im Großen Sendesaal eröffnet das Janoska Ensemble, das auch einen Großteil der weiteren musikalischen Acts begleitet, darunter Ildikó Raimondi und Herbert Lippert, die gemeinsam das Weihnachtslied „Adeste Fideles“ zum Besten geben. Stimmungsvoll wird es auch mit Bariton Adrian Eröd, Geigerin Lidia Baich, der steirischen Musikgruppe „The Schick Sisters“ sowie Koloratursopranistin Daniela Fally, die gemeinsam mit dem Janoska Ensemble „Süßer die Glocken nie klingen“ anstimmt. „So this is Christmas“ singt der britische Musiker Gary Howard gemeinsam mit den Nachwuchstalenten Fabian und Larissa. Vanessa Heinz und Oedo Kuipers, die Stars des Musical-Welterfolgs „Miss Saigon“, das bald im Raimund Theater der Vereinigten Bühnen Wien Premiere feiert, präsentieren die Musical-Hymne „Die letzte Nacht der Welt“. Mundart-Sänger Norbert Schneider ist sowohl solo als auch im Duett mit Austropop-Ikone Marianne Mendt zu erleben. Weiters sorgen der Firefly Club mit einem Weihnachts-Mash-Up sowie die Klagenfurter Musikgruppe „Musica Kontakt“ mit Auftritten für beste Stimmung. Humorvoll wird es mit Kabarettist David Stockenreitner und Poetry-Slammerin Katharina Wenty regt zum Nachdenken an. Zum großen Finale singt der Chor der Wiener Staatsoper „Stille Nacht“.

Endspurt für Online-Auktion – Registrierung bis 17. Dezember

Parallel ist die Auktion von 25 Kunstexponaten sowie hochwertigen VIP-Kultur- und Kulinarik-Packages in vollem Gange. Erstmals hat ausgewähltes Publikum sogar die Möglichkeit, nicht nur telefonisch, sondern im Saal live mitzubieten. Online können bereits seit Ende November unter https://www.dorotheum.com/lid Gebote für die 25 Lots abgegeben werden. Um dort mitsteigern zu können, genügt es, sich bis spätestens 17. Dezember auf MyDorotheum zu registrieren. Zur Versteigerung stehen insgesamt 14 Kunstwerke und -objekte von Erwin Wurm, Hermann Nitsch, Christian Ludwig Attersee, VALIE EXPORT, Günter Brus, Peter Kogler, Manfred Wakolbinger, Billi Thanner, Arik Brauer, Gunter Damisch, Fabio Zolly, Basel AL-BAZZAZ, Julian Khol und Sinasi Bozatli sowie elf exklusive Kultur- und Kulinarik-VIP-Packages. Nähere Details sind unter http://presse.ORF.at abrufbar.

