FPÖ – Krauss: Zweiwöchige Quarantänepflicht und Maskenpflicht zuhause ist Kinderquälerei der Sonderklasse

Völlig verrückte Regeln müssen sofort zurückgenommen werden

Wien (OTS) - „Die von SPÖ-Gesundheitsstadtrat Hacker angekündigten Regeln bei einem Omicron Fall in einer Schulklasse sind nur mehr schikanös. Wenn Kinder zwei Wochen ohne Freitestmöglichkeit eingesperrt werden und sogar zuhause Masken tragen müssen, dann ist das eine Kinderquälerei der Sonderklasse. Offenbar ist es für die SPÖ Wien noch nicht genug, dass immer mehr Kinder und Jugendliche aufgrund der Isolation der vergangenen zwei Jahre psychisch erkranken und sich die Zahl der Selbstmordversuche in dieser Zeit verdoppelt hat. Diese völlig verrückten Regeln müssen umgehend zurückgenommen werden“, so der Wiener FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss zu den heutigen Aussagen Hackers.

