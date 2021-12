„IM ZENTRUM“: Lockdownfrust und Impfpflichtzwist – Schafft die Regierung eine Wende?

Am 12. Dezember um 22.35 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Ab 1. Februar 2022 soll in Österreich eine Impfpflicht gegen Covid-19 gelten. Davon betroffen sind alle Personen mit Wohnsitz in Österreich ab 14 Jahren, ausgenommen sind unter anderem Schwangere. Dieser von der türkis-grünen Bundesregierung vorgelegte Gesetzesentwurf dürfte von SPÖ und NEOS mehrheitlich mitgetragen werden. Kann die Impfpflicht die Corona-Krise in Österreich mittelfristig beenden? Wie werden Menschen reagieren, die sich bisher nicht impfen ließen? Welche Rolle werden die Strafen spielen, die fürs Nichtimpfen gezahlt werden müssen? Und wie engmaschig ist die Impfpflicht, wenn sie am Arbeitsplatz gesetzlich nicht ausdrücklich vorgesehen ist?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 12. Dezember, um 22.35 Uhr (direkt nach der „ZIB 2 Spezial“ mit dem ersten TV-Interview von Bundeskanzler Karl Nehammer) in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Katharina Reich

Generaldirektorin für die Öffentliche Gesundheit im Gesundheitsministerium

Ursula Wiedermann-Schmidt

Vakzinologin, Leiterin der Infektiologie und Immunologie, MedUni Wien Mitglied des nationalen Impfgremiums

Katharina Körber-Risak

Rechtsanwältin, Arbeitsrechtsexpertin

Barbara Prainsack

Politikwissenschafterin, Universität Wien

Peter Filzmaier

Politologe

