Information zu den Kundgebungen am 11.12.2021 in Wien

Zeit:11.12.2021, Ort: Wien

Wien (OTS) - Für Samstag, den 11. November 2021, wurden in Wien insgesamt 32 Versammlungen bei der Landespolizeidirektion Wien angezeigt, 7 davon wurden untersagt, eine zurückgewiesen. Einige der stattfindenden Versammlungen werden gegen die COVID-Maßnahmen gerichtet sein. Laut Veranstalter werden mehrere tausend Teilnehmer erwartet. Aufgrund dessen wird es insbesondere in der Wiener Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Wiener Polizei ist wie immer bemüht, die Auswirkungen der Versammlungen auf die unbeteiligte Bevölkerung so kurz und gering wie möglich zu halten.

Um für einen sicheren Ablauf und die Einhaltung der geltenden COVID-Bestimmungen zu sorgen, wird die Wiener Polizei, unterstützt von Polizisten aus den anderen Bundesländern, mit rund 1400 Beamten im Einsatz sein. Neben Kräften für den Ordnungsdienst und Objektschutz wird die Landesverkehrsabteilung für notwendige Verkehrslenkmaßnahmen sorgen. Überdies werden Kräfte des Verfassungsschutzes und des Landeskriminalamtes im Einsatz sein.

Die Wiener Polizei stellt auch morgen wieder zwei Kontaktbeamte für Medienvertreter und Medienvertreterinnen zur Verfügung. Diese erfahrenen Beamte können vor allem bei Fällen von Störaktionen gegen die Presse-/Medienarbeit oder bei Wahrnehmungen von strafbaren Handlungen im Rahmen der Versammlungen kontaktiert werden. Sämtliche Informationen rund um das Demogeschehen erhalten sie wie gewohnt vom Pressesprecher der LPD Wien, im morgigen Fall Markus DITTRICH, erreichbar unter den Telefonnummern 01/31310/72133 und 0664/841 89 73.

Medienkontaktbeamte:

Bezirksinspektor STOCKHAMMER Thierry-Maurice,

Inspektorin WINDISCHBAUER Sandra,

erreichbar unter 0664/854 55 45.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestelle

Markus Dittrich

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at