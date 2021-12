SPÖ-Deutsch: „Türkis-grüne Regierung setzt beim Corona-Management Kurs des Beschönigens und Täuschens fort“

Türkis-grüne Kaltschnäuzigkeit: Regierung klopft sich trotz Totalversagens bei Pandemiebekämpfung und 1.000 Toten seit Lockdown-Beginn gegenseitig auf die Schulter

Wien (OTS/SK) - Für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch sind die jüngsten Äußerungen von ÖVP-Bundeskanzler Nehammer und dem grünen Vizekanzler Kogler der nächste Beweis dafür, dass die Regierung in Sachen Pandemie-Management nichts aus ihren Fehlern gelernt hat. „Beim Krisenmanagement gilt der Grundsatz: Nichts beschönigen, Fakten auf den Tisch. Die Regierung hat von Anfang an dagegen verstoßen: Sebastian Kurz, der sich bis zuletzt als oberster Krisenmanager aufgespielt hat, hat mit unangebrachten Vergleichen, leeren Ankündigungen und den von der ÖVP österreichweit plakatierten Fake News von der angeblich gemeisterten Pandemie versucht, die Bevölkerung zu täuschen und das Totalversagen der Regierung beim Corona-Management zu beschönigen. Die Grünen, die offenbar zeitweise vergessen, dass sie den Gesundheitsminister stellen, haben dabei stillschweigend mitgemacht. Doch obwohl Österreich jetzt wegen des Versagens der Regierung mitten in der vierten Corona-Welle und im Lockdown steckt, setzt die türkis-grüne Regierung ihren Kurs des Beschönigens und Täuschens fort. Dass sich Nehammer und Kogler in ihren gestrigen Parlamentsreden trotz Totalversagens bei der Pandemiebekämpfung gegenseitig bedanken und auf die Schulter klopfen, ist eine Verhöhnung der Bevölkerung und angesichts von 1.000 Corona-Toten allein seit Beginn des vierten Lockdowns an Kaltschnäuzigkeit nicht zu überbieten“, zeigt sich Deutsch fassungslos. ****

Mit scharfer Kritik reagiert SPÖ-Bundesgeschäftsführer Deutsch auch auf Aussagen von Vizekanzler Kogler im aktuellen „News“-Interview, in dem Kogler das Corona-Management-Versagen der Regierung zu relativieren versucht, indem er auf Länder verweist, in denen es angeblich noch schlechter läuft. „Kogler wandelt damit auf den Spuren von Kurz, der wiederholt und gegen alle Tatsachen behauptet hat, Österreich sei besser durch die Krise gekommen als andere Länder. Die Zeit des Schönredens muss endlich vorbei sein, das hilft niemandem und ist sogar gefährlich. Die Regierung muss jetzt endlich handeln und ein funktionierendes Krisenmanagement auf die Beine stellen“, so Deutsch heute, Freitag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. (Schluss) mb/ls

