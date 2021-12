Geschäftsjahr 2020/21: PwC erzielt in Österreich Umsatz von 164,7 Millionen Euro

Weltweite Umsatzsteigerung von 4,9 Prozent auf 45 Milliarden US-Dollar trotz Krise

Das globale PwC-Team wächst weiter auf 295.000 Personen

1.268 Mitarbeiter:innen arbeiten an fünf Standorten in Österreich

Neue Netzwerkstrategie „The New Equation“: 12 Milliarden US-Dollar Investitionen und 100.000 Neueinstellungen in den nächsten fünf Jahren

Im Geschäftsjahr 2020/21 mit Bilanzstichtag 30. Juni 2021 erwirtschaftete PwC weltweit einen Umsatz von über 45 Milliarden US-Dollar und damit ein Umsatzplus von 4,9 Prozent (in USD). Während der Umsatz des Netzwerks für Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung sowie Unternehmensberatung sich im Verlauf des Geschäftsjahres zunächst nur langsam entwickelte, hat sich das Wachstum zwischen April und Juni deutlich beschleunigt, sodass der Umsatz um 18,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen ist. Diese Ergebnisse spiegeln die steigende Kundennachfrage nach Services wie Deals und Umstrukturierungen wider, nachdem sich die internationale Wirtschaft von den COVID-Einschränkungen weitestgehend erholt hat und wieder öffnen konnte. PwC in Österreich verzeichnete mit 164,7 Millionen Euro ein Umsatzwachstum von etwa 2 Prozent.

„ Dank der Resilienz und dem vollen Engagement unserer Kolleg:innen konnten wir unseren erfolgreichen Weg auch in einem weiteren herausfordernden Geschäftsjahr fortführen. Der technologische Wandel, die Klimakrise und die anhaltenden COVID-19 Einschränkungen führen zu grundlegenden Veränderungen und beeinflussen die Rahmenbedingungen für Unternehmen, Regierungen und Menschen. Gerade vor diesem Hintergrund wollen wir unserem Auftrag als Prüfungs- und Beratungsunternehmen gerecht werden und nachhaltig für Vertrauen in Wirtschaft und Gesellschaft sorgen “, so Peter Perktold, CEO und Senior Partner von PwC Österreich.

Neue Netzwerkstrategie "The New Equation"

Insgesamt 295.000 Mitarbeiter:innen standen hinter dem erfolgreich abgeschlossenen Geschäftsjahr. Mit der neuen netzwerkweiten Strategie „The New Equation“ geht PwC auf globaler Ebene den nächsten Schritt, um die komplexen Herausforderungen der Zukunft noch besser lösen zu können. PwC setzt dazu in den eigenen Teams auf eine Vielfalt an unterschiedlichsten Expertisen, Talenten und Technologien, um seine Kunden effektiv dabei zu unterstützen, nachhaltige Werte für deren Stakeholder zu schaffen. Auf globaler Ebene wird das PwC-Netzwerk Investitionen in Höhe von 12 Milliarden US-Dollar tätigen – etwa um in den kommenden fünf Jahren bis zu 100.000 neue Mitarbeitende einzustellen.„ Mit unserer neuen Netzwerkstrategie unterstützen wir unsere Kunden dabei, das Vertrauen in ihr Unternehmen sicherzustellen und nachhaltige Ergebnisse und Werte zu schaffen. Indem wir in unsere Talente, Fähigkeiten und Technologien investieren, können wir multidisziplinäre Teams zusammenstellen, um den Herausforderungen unserer Zeit gerecht zu werden “, erläutert Peter Perktold.

Wirtschaftsprüfung (Assurance)

PwC ist der weltweit größte Anbieter von Dienstleistungen im Bereich der Wirtschaftsprüfung. Im Geschäftsjahr 2021 wuchs abgesehen von der klassischen Abschlussprüfung, die nach wie vor einer der Grundpfeiler der Marke PwC ist, auch die Nachfrage nach Dienstleistungen im Bereich Risk Services, insbesondere für solche Risiken, die durch die COVID-19-Krise und eine dadurch beschleunigte digitale Transformation entstanden sind. Unternehmen verlangten nach Zusicherungsleistungen auf Third-Party-Risiken, ESG- und Nachhaltigkeitsberichterstattung sowie Cybersicherheitskonzepte. Trotz der Herausforderungen durch Pandemie und Reisebeschränkungen war PwC auch auf virtuellen Wegen voll lieferfähig, um nachhaltigen Mehrwert für Kunden zu schaffen. Weltweit lag der Assurance-Umsatz bei 17,1 Milliarden US-Dollar, in Österreich bei 46,3 Millionen Euro.

Steuer- und Rechtsberatung (Tax and Legal Services)

Die Umsätze von Tax and Legal Services stiegen weltweit um 1,7 Prozent. Damit bleibt PwC mit Einnahmen von 11 Milliarden US-Dollar Marktführer im Bereich der Steuerberatung. Neben konstanter Nachfrage nach klassischen Steuerberatungsleistungen wurden vor allem Transformationsservices stark nachgefragt. Dies liegt mitunter daran, dass Unternehmen ihre Geschäftsmodelle und Lieferketten anpassen mussten und in die eigene Belegschaft investierten („Workforce of the Future“). Der Bereich Tax und Legal Services verzeichnete in Österreich einen Umsatz von 62,9 Millionen Euro.

Unternehmensberatung (Advisory)

In der Unternehmensberatung von PwC wurden 17 Milliarden US-Dollar und damit ein Anstieg von 3,1 Prozent erwirtschaftet. Ähnlich wie in den anderen Unternehmensbereichen war vor allem das Geschäft ab dem zweiten Quartal dieses Kalenderjahres für das Umsatzplus verantwortlich. Mit einem breiten Servicespektrum von der Strategie bis zur Umsetzung konnte PwC seine Kunden auch auf virtuellem Wege unterstützen, erfolgreiche Ergebnisse für ihre Organisationen und ihre Stakeholder zu erzielen. Beschleunigt durch COVID-19 erlebte PwC eine besonders starke Nachfrage nach technologie- und cloudgestützter Transformationsberatung (Finanzen, Front Office, Lieferketten), bei denen Kunden dabei unterstützt wurden, ihre Organisationen widerstandsfähiger zu machen. In Österreich lag der Beratungsumsatz bei 55,5 Millionen Euro.

