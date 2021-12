Kunstmeile Krems: Programmhöhepunkte 2022

25 neue Ausstellungen, 4 Festivals, 2 Klangkunstwerke, 1 Open Air Kino, 1 Kinder.Kunst.Fest, 2 neue künstlerische Leiterinnen und 3 Jubiläen im nächsten Jahr

Krems (OTS) - Die Kunstmeile Krems bildet mit ihrer Vielzahl an Museen, Galerien, Konzerten, Kunst- und Musikfestivals ein einzigartiges Kunst- und Kulturareal. Sie erstreckt sich auf einer fußläufigen Entfernung von 1,6 km (= 1 Meile) vom Minoritenplatz in Stein über den Museumsplatz bis zum Dominikanerplatz in der Altstadt von Krems.

25 neue Ausstellungen in den sechs zentralen Museen, 4 Festivals, 2 Klangkunstwerke im Klangraum Krems Minoritenkirche sowie 1 Open Air Kino beim Kesselhaus werden nächstes Jahr auf der Kunstmeile Krems geboten. Fixer Höhepunkt für Familien ist das Kinder.Kunst.Fest am Nationalfeiertag, das 2022 bereits zum 4. Mal stattfindet. Die Kunsthistorikerin und Museumsmanagerin Gerda Ridler übernimmt mit 1. Jänner die künstlerische Leitung der Landesgalerie Niederösterreich. Für das Programm des Festivals Imago Dei zeichnet erstmals die Regisseurin und Radiosendungsgestalterin Nadja Kayali verantwortlich.

Jubiläen

Das Forum Frohner feiert 2022 sein 15-jähriges Bestehen und beleuchtet in zwei Ausstellungen den Künstler Adolf Frohner als Zeichner sowie das künstlerische Netzwerk während seiner Zeit als Lehrer an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien. Die Artothek Niederösterreich wurde vor 20 Jahren ins Leben gerufen und verleiht seitdem unkompliziert und kostengünstig Kunstwerke des Landes Niederösterreich an Bürger*innen für ihr Zuhause. Das museumkrems ist seit 130 Jahren im ehemaligen Dominikanerkloster am Körnermarkt beheimatet.

Künstlerinnen ganz groß

Gerda Ridler, die neue Direktorin der Landesgalerie Niederösterreich, bringt als ersten Höhepunkt im Ausstellungsjahr eine retrospektive Werkschau zu Isolde Maria Joham (02.04.–09.10.2022). Die in Niederösterreich lebende Künstlerin feiert 2022 ihren 90. Geburtstag. Ihre hyperrealistischen Werke sind aktueller denn je: In übergroßen Formaten und ungewöhnlichen Motivkombinationen thematisiert Joham das aus den Fugen geratene Gleichgewicht zwischen Mensch, Natur und Technik.

Die Kunsthalle Krems zeigt die erste monografische Schau zu Helen Frankenthaler in Österreich (23.04.–30.10.2022). Die 2011 verstorbene Amerikanerin zählt zu den wichtigsten Vertreterinnen des abstrakten Expressionismus des 20. Jahrhunderts. Im deutschsprachigen Raum wurde ihr Werk bislang selten umfassend gezeigt. Die in Krems ausgestellten Arbeiten reichen von monumentalen Ölgemälden bis zu intimen Werken, von landschaftlich anmutenden Horizonten bis zu gänzlich abstrakten Arbeiten.

Sammlungen im Scheinwerferlicht

Im museumkrems wirft die aus Japan stammende Künstlerin Haruko Maeda einen persönlichen Blick auf die kunsthistorische und volkskundliche Sammlung der Stadt Krems. Ihre in altmeisterlicher Technik gefertigten Arbeiten setzt sie in Dialog mit selten gezeigten Objekten aus dem Museumsdepot. In ihrer Ausstellung „Der Wein ist schon reif in der Schale“ (26.03.–01.11.2022) konfrontiert sie die Besucher*innen mit sozialkritischen Aspekten, dem Thema der Vergänglichkeit sowie religiöser Ikonografie aus verschiedenen Kulturen.

Den jüngsten Neuzugang verdanken die städtischen Sammlungen der großzügigen Schenkung des Schweizer Kunstsammlers Pierre Rossier: Der achtteilige Gemäldezyklus „Die Planeten“ des Kremser Künstlers Leo Zogmayer wird aus Anlass der Übergabe an die Stadt Krems in der Dominikanerkirche zu sehen sein (14.05.–12.06.2022).

Einen großen Auftritt haben die Landessammlungen Niederösterreich ab Ende Mai in der Landesgalerie Niederösterreich (21.05.2022–05.02.2023). Über drei Etagen werden hochkarätige Werke von rund 100 Künstler*innen aus der Zeit nach 1960 präsentiert. Viele der großformatigen Gemälde, Skulpturen, Fotografien und Filme werden zum ersten Mal öffentlich gezeigt.

Bergmalerei des frühen 20. Jahrhunderts aus der Sammlung des Österreichischen Alpenvereins sowie der Landessammlungen Niederösterreich steht im Spätherbst in der Landesgalerie Niederösterreich auf dem Programm (05.11.2022–08.10.2023).

Die Privatsammler Amir und Shahrokh Shariat stellen für eine Gruppenausstellung in der Kunsthalle Krems figurative Gegenwartskunst aus Afrika zur Verfügung (19.11.2022–12.03.2023). Empowerment und ein neues Selbstbewusstsein prägen die Arbeiten der fünfzehn ausgestellten Künstler*innen, zu denen u. a. Amoako Boafo und Everlyn Nicodemus zählen.

Kunst im Dialog mit dem Raum

Exklusiv für das Erdgeschoss der Landesgalerie Niederösterreich entwickelt Shootingstar Chiharu Shiota eine raumfüllende Installation unter Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten (02.07.2022–23.04.2023). Für ihre spektakulären In-situ-Arbeiten sucht die aus Japan stammende Künstlerin nach Alltagsgegenständen mit Symbolwirkung und verspinnt diese zu einem Geflecht.

Hans Kupelwieser, einer der bedeutenden multimedialen Künstler Österreichs, kreiert für die Dominikanerkirche ein begehbares Kunstwerk in der Auseinandersetzung mit der gotischen Architektur (02.07.–30.10.2022).

Von schwarzen Raben bis zu Donald Duck

Das Karikaturmuseum Krems widmet dem Zeichner Paul Flora anlässlich seines 100. Geburtstags ab Februar eine umfassende Retrospektive (20.02.2022–29.01.2023). Die Schau lotet die besondere Beziehung des viele Jahre für die deutsche Wochenzeitung DIE ZEIT tätigen Künstlers zur Karikatur aus. Als Highlight für die ganze Familie beleben ab Juli Donald Duck und andere Trickfilmfiguren aus der Hand des Character-Designers Florian Satzinger das Karikaturmuseum Krems (17.07.2022–19.02.2023). Die Ausstellung zur Erfolgsautorin Christine Nöstlinger, die Mitte November 2021 eröffnet wurde, wird aufgrund der großen Nachfrage von Schulen und des derzeit erschwerten Museumsbesuchs durch COVID-19 bis 03.07.2022 verlängert.

Festivals

Nadja Kayali stellt in ihrer ersten Saison das Festival Imago Dei unter den Titel „Zwischenwelten“ (11.03.–18.04.2022) und lädt zu sechzehn Eigenproduktionen von und mit in Österreich lebenden Künstler*innen. Bei der Eröffnungsproduktion „Imago Deae“ kreieren über dreißig mitwirkende Musikerinnen mit unterschiedlichem kulturellem Background eine gemeinsame musikalische Klangwelt. Festival composers in residence sind Tamara Friebel und Wolfgang Suppan. Weitere Programmschwerpunkte: eine Hommage an den polnischen Komponisten Simon Laks (mit einem Auftragstext an Doron Rabinovici), die Neuproduktion der Kinderoper „Gold!“, „Syriens starke Stimmen in Österreich“ sowie eine performative Auseinandersetzung mit dem Werk Alexander Skrjabins.

Unter dem Titel „Stealing the Stolen“ widmet sich das donaufestival 2022 (29.04.–01.05. und 06.–08.05.) der Kraft von Gegenaneignungen. Solche künstlerischen Positionen richten sich gegen hegemoniale kulturelle Formen und brechen stereotype Vorstellungen des Anderen auf. Zahlreiche Musik-Acts und Performances zelebrieren Weltoffenheit und Hybridität. Der Künstler, Kurator und Musiker Julian Warner widmet sich in einer neuen, während des donaufestival auch performativ aktivierten Installation in der Kunsthalle Krems den Aneignungen der Kriegsmetaphorik (29.04.–12.06.2022).

Das Festival Glatt&Verkehrt (15.–31.07.2022) macht sich auf in eine „Neue Welt“ – und das im doppelten Sinne: Faszinierende Stimmen und Bands aus der ibero-amerikanischen Musikszene und aus den USA werden ebenso zu Gast sein wie Musiker*innen unterschiedlichster Herkunft, die ihre Utopien für eine „neue Welt“ vorstellen. Aus der Kooperation mit Künstler*innen aus Österreich entstehen zahlreiche neuen Projekte.

Die Europäischen Literaturtage (17.–20.11.2022) machen den Klangraum Krems Minoritenkirche zu einem inspirierenden Begegnungsort mit internationalen Autor*innen. Sie laden zu spannenden Talks, Lesungen, Soireen und Matineen, bei denen aktuelle Literatur in ein sinnliches Spannungsfeld mit Musik und bildender Kunst gesetzt wird. Ein Schwerpunkt ist dem Thema „Komik des Untergangs“ gewidmet. Zum Abschluss wird der Ehrenpreis des Österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln verliehen.

Kunstmeile Krems: Einzigartiges Kunst- und Kulturareal

Die Kunstmeile Krems umfasst mit Forum Frohner, Klangraum Krems Minoritenkirche, Kunsthalle Krems, Landesgalerie Niederösterreich, Karikaturmuseum Krems, Artothek Niederösterreich, museumkrems und Dominikanerkirche acht Kerninstitutionen. Dazu kommen zahlreiche Kulturpartner wie Salon Krenek, Susanne Wenger Foundation, AIR – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich, Literaturhaus Niederösterreich, Galerie Stadtpark oder Kino im Kesselhaus.

Das Festival Imago Dei, donaufestival, Glatt&Verkehrt und die Europäischen Literaturtage bieten von März bis November über 150 Konzerte, Performances, Lesungen und Diskussionen. Die Kunstmeile Krems ist ganzjährig sowohl für Musikfans, Cineasten, Interessierte an Stadtgeschichte, Literatur und Tanz als auch für Freund*innen der Karikatur, der avantgardistischen oder etablierten Kunst eine Reise wert. Die Webseite kunstmeile.at bündelt das vielfältige Angebot.

Landesgalerie Niederösterreich: Ein Ticketcenter für Museen, Festivals und Kino

Als Informations- und Ticketcenter auf der Kunstmeile Krems fungiert die Landesgalerie Niederösterreich. Den bequemen Besuch der Ausstellungshäuser ermöglicht das SUPER.Kombiticket. Ebenso lassen sich Festival- und Museumsbesuch kostengünstig kombinieren.

Gastronomie und Anreise

Die Gastwirtschaft Poldi Fitzka im Erdgeschoss der Landesgalerie Niederösterreich heißt die Besucher*innen der Kunstmeile Krems für eine Pause vom Kunstgenuss herzlich willkommen (poldifitzka.at). Shuttlebusse ermöglichen die bequeme Anreise aus Wien zu den Festivals, Ausstellungseröffnungen und ausgewählten Programmpunkten. Aber auch mit dem Schiff und der Bahn ist Krems von Wien aus gut erreichbar. Details dazu finden sich unter kunstmeile.at/service. In der Stadt stehen außerdem öffentliche Fahrräder (nextbike.at) zur Verfügung.

Ausstellungen 2022

20.02.2022.–29.01.2023

100 Jahre Paul Flora. Von bitterbös bis augenzwinkernd

Karikaturmuseum Krems

20.02.2022.–29.01.2023

Gabriela Oberkofler. Exkurs #8

Karikaturmuseum Krems

12.03.–01.05.2022

Die Erde lesen. The Dissident Goddesses‘ Project

In Kooperation mit der Akademie der bildenden Künste Wien

im Rahmen des Forschungsprojekts „The Dissident Goddesses Network“

Landesgalerie Niederösterreich

25.03.–08.05.2022

Martin Bilinovac. A Place Beyond

galeriekrems

26.03.–01.11.2022

Haruko Maeda. Der Wein ist schon reif in der Schale. Ein Blick in die Sammlungen

museumkrems

02.04.–09.10.2022

Isolde Maria Joham

Landesgalerie Niederösterreich

23.04.–30.10.2022

Helen Frankenthaler. Malerische Konstellationen

Kunsthalle Krems

29.04.–12.06.2022

Julian Warner (Auftragswerk, Titel tba)

Eine Kooperation von donaufestival und Kunsthalle Krems

Kunsthalle Krems

13.05.–19.06.2022

Gabi Mitterer. Fluide Geometrien

galeriekrems

15.05.–12.06.2022

Leo Zogmayer. Die Planeten. Schenkung Pierre N. Rossier

Dominikanerkirche

21.05.2022–05.02.2023

Große Sammlungspräsentation. Kunst nach 1960 aus den Landessammlungen Niederösterreich

Landesgalerie Niederösterreich

21.05.–02.10.2022

Frohner universitär. Die Lehre an der Angewandten

Forum Frohner

24.06.–31.07.2022

Stylianos Schicho

galeriekrems

02.07.2022–23.04.2023

Chiharu Shiota

Landesgalerie Niederösterreich

02.07.–30.10.2022

Hans Kupelwieser

Kunsthalle Krems und Dominikanerkirche Krems

17.07.2022–19.02.2023

Donald made in Austria! Der Character-Designer Florian Satzinger

Karikaturmuseum Krems

17.07.2022–19.02.2023

Maryam Laura Moazedi. Exkurs #9

Karikaturmuseum Krems

05.08.–11.09.2022

Andrea Lüth. Chimo

galeriekrems

16.09.–01.11.2022

Dalia Blauensteiner. Gedanken, wie weiße Wolken

galeriekrems

15.10.2022–10.04.2023

Die Zeichnung entsteht im Kopf. Frohner als Zeichner

Forum Frohner

05.11.2022–08.10.2023

Alpine Seilschaften. Bergsteigermalerei des frühen 20. Jahrhunderts

Landesgalerie Niederösterreich

19.11.2022–12.03.2023

Contemporary African Portraiture. Shariat Collections

Kunsthalle Krems

03.12.2022–16.04.2023

NÖ Würdigungspreisträger*innen 2022 (Arbeitstitel)

In Kooperation mit dem Dokumentationszentrum Moderne Kunst Niederösterreich

Landesgalerie Niederösterreich

03.12.2022–16.04.2023

Einzelpräsentation (Arbeitstitel)

Landesgalerie Niederösterreich

Klangkunst 2022



09.06.–09.10.2022

Asbjørn Blokkum Flø. Electric Rain

Klangraum Krems Minoritenkirche

09.06.–09.10.2022

Marcus Schmickler (Auftragswerk, Titel tba)

Klangraum Krems Kapitelsaal

Festivals 2022

11.03. – 18.04.2022

Festival Imago Die. Zwischenwelten

20.02.2022: Matinee mit Programm-Preview

Klangraum Krems Minoritenkirche

29.4.–01.05. und 06.–08.05.2022

donaufestival. Stealing the Stolen

Klangraum Krems Minoritenkirche, Messe Krems u. a.

01.–24.07.2022

Open Air Kino beim Kesselhaus

Kino im Kesselhaus

15.–31.07.2022

Festival Glatt&Verkehrt. Neue Welt

Winzer Krems, Sandgrube 13 u. a.

26.10.2022

Kinder.Kunst.Fest

auf der ganzen Kunstmeile Krems

17.–20.11.2022

Europäische Literaturtage. Komik des Untergangs

Klangraum Krems Minoritenkirche u. a.

Pressefotos:

Ausstellungen 2022

Festivals 2022

Pressekontakte:

Klangraum Krems Minoritenkirche, Festival Imago Dei, donaufestival, Glatt&Verkehrt, Europäische Literaturtage, Kino im Kesselhaus:

Barbara Pluch

T +43 2732/ 90 80 30 322 oder mobil +43 664 60499 322

barbara.pluch@noe.festival.at

klangraum.at, donaufestival.at, glattundverkehrt.at, kinoimkesselhaus.at, literaturhauseuropa.eu

Landesgalerie Niederösterreich, Forum Frohner:

Maria Schneeweiß

T +43 664 60499 171

maria.schneeweiss@kunstmeile.at

lgnoe.at, forum-frohner.at

Kunsthalle Krems, Dominikanerkirche, Artothek Niederösterreich, AIR – ARTIST IN RESIDENCE NÖ:

Matej Gajdos

T +43 664 60499 176

matej.gajdos@kunstmeile.at

kunsthalle.at, artothek.at, air-noe.at

Karikaturmuseum Krems:

Daniela Bernhard

T +43 664 60499 187

daniela.bernhard@kunstmeile.at

karikaturmuseum.at

museumkrems, galeriekrems, Dominikanerkirche:

Sabine Laz

T +43 2732 801 571

sabine.laz@krems.gv.at

museumkrems.at

Rückfragen & Kontakt:

Matej Gajdos

+43 664 60499 176

matej.gajdos @ kunstmeile.at