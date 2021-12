AK Online-Pressegespräch am 16. Dezember: Marktplatz Amazon.de – Rätselrallye für KonsumentInnen!

Ein Blick hinter die Kulissen aus KonsumentInnensicht – AK nimmt (In)Transparenz des Marktplatzes Amazon.de auf den Prüfstand

Wien (OTS) - Weihnachten steht vor der Tür – Online-Shoppen boomt! Aber warum ist gerade das Produkt X vom Anbieter Y erstgereiht? Kommt das Produkt tatsächlich aus Deutschland? Die AK hat anhand von mehr als 500.000 Produkt- und Preisdaten auf Amazon.de analysiert, welche Eigen- und Drittangebote von Amazon wo und warum platziert werden. Eine neue Studie, die die AK beim Österreichischen Institut für angewandte Telekommunikation (ÖIAT) und dem Center for Digital Safety and Security (AIT) in Auftrag gegeben hat, zeigt, nach welchen Regeln Amazon.de sein Online-Reich lenkt. Die Studienergebnisse und Schlussfolgerungen präsentieren dem

Louise Beltzung, ÖIAT, Studienautorin

Helmut Gahleitner, Abteilung Wirtschaftspolitik, AK Wien

Daniela Zimmer, Abteilung KonsumentInnenschutz, AK Wien

Donnerstag, 16.Dezember 2021/09.30 Uhr

via MS Teams

https://www.ots.at/redirect/teams.microsoft10

