Musikalische Neujahrsgrüße des Tonkünstler-Orchesters Niederösterreich in ORF 2

ORF NÖ zeichnet Neujahrskonzert im Festspielhaus St. Pölten auf – Auftakt für das Jubiläumsjahr „100 Jahre Niederösterreich“ Sendetermin: Sonntag, 9. Jänner, um 11.05 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Es ist eine jahrzehntelange Tradition in Niederösterreich: Das Neujahrskonzert des Tonkünstler-Orchesters, das seit mehr als 20 Jahren von Alfred Eschwé dirigiert wird und in den ersten Tagen des Jahres stets von Konzertsaal zu Konzertsaal in Niederösterreich tourt. Der ORF Niederösterreich zeichnet die „Musikalischen Neujahrsgrüße des Tonkünstler-Orchesters Niederösterreich“ im Festspielhaus in St. Pölten auf. Das diesjährige Neujahrskonzert des Orchesters ist auch der Auftakt für das Jubiläumsjahr „100 Jahre Niederösterreich“.

Zu sehen gibt es die „Musikalischen Neujahrsgrüße des Tonkünstler-Orchesters“ österreichweit am Sonntag, 9. Jänner 2022, um 11.05 Uhr in ORF 2. Auf Radio Niederösterreich ist das Neujahrskonzert des Tonkünstler-Orchesters schon am Donnerstag, 6. Jänner, um 20.04 Uhr zu hören.

ORF Niederösterreich Landesdirektor Norbert Gollinger: „Im kommenden Jahr widmet der ORF Niederösterreich den Feierlichkeiten zu ,100 Jahre Niederösterreich´ einen großen Schwerpunkt in der Berichterstattung. Geplant sind trimediale Berichte von den Festen in allen Bezirken, wie auch die Übertragung des Festakts aus dem Palais Niederösterreich im Herbst. Das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich ist ein wichtiger musikalischer Botschafter des Landes und das Neujahrskonzert ein würdiger Auftakt für das Jubiläumsjahr. Mit der Aufzeichnung machen wir es dem Publikum möglich an diesem besonderen Kulturevent teilzuhaben.“

Der designierte Landesdirektor Robert Ziegler: „Es ist eine große Freude, dass der ORF NÖ das Jahr 2022 mit einer hochwertigen und allseits beliebten Kulturproduktion mit den Tonkünstlern beginnt. Wir setzen damit in bester Zusammenarbeit mit ORF 2 einen optimistischen und zukunftsfrohen Akzent zu Beginn des 100-Jahr-Jubiläums unseres Bundeslandes.“

„Festmarsch – 100 Jahre Niederösterreich“ wird uraufgeführt

Dirigent Alfred Eschwé ist seit 1989 an der Volksoper Wien tätig, wo er seitdem das gesamte Repertoire in Oper und Operette betreut. Am 28. Dezember 1998 stand er erstmals bei einem Silvesterkonzert am Pult des Tonkünstler-Orchesters. Für das Neujahrskonzert hat Eschwé berühmte, beliebte und beziehungsreiche Arien, Lieder und Orchesterstücke ausgewählt: Eröffnet wird mit der Ouvertüre zur Operette „Leichte Kavallerie“ von Franz von Suppè. Ebenso erklingen werden unter anderem Werke von Franz Lehár, Georges Bizet und Johann Strauss.

Auftreten wird die deutsche Sopranistin Caroline Melzer und zur Uraufführung gelangt der „Festmarsch – 100 Jahre Niederösterreich“ von Leopold Schmetterer, ein Kompositionsauftrag des Orchesters speziell für das Jubiläumsjahr des Bundeslandes. Die besten Fernsehbilder des Neujahrskonzerts fängt Regisseurin Karina Fibich im Festspielhaus in St. Pölten ein, moderiert wird das Konzert vom designierten Chefredakteur des ORF Niederösterreich Benedikt Fuchs.

