VACUUMSCHMELZE (VAC) und General Motors (GM) kündigen Pläne zum Bau einer neuen Magnetfabrik in den USA an, um das Wachstum von Elektrofahrzeugen zu unterstützen

Hanau (ots) - VAC und GM geben Pläne zum Bau eines VAC-Produktionswerks in den USA bekannt. Hier sollen Dauermagnete für die Elektromotoren von GM's Elektrofahrzeugen hergestellt werden, die auf der Ultium-Plattform basieren. Das Werk soll Rohstoffe aus lokaler Produktion verwenden.

"Wir bauen eine zuverlässige und nachhaltige Wertschöpfungskette, von den Rohstoffen bis zu den Komponenten, für Elektrofahrzeuge in Nordamerika auf, um das Wachstum von GM voranzutreiben und einen Massenmarkt für Elektrofahrzeuge zu schaffen", sagte Shilpan Amin, GM Vice President, Global Purchasing and Supply Chain. "Unsere Zusammenarbeit mit VAC ist ein weiterer großer Schritt nach vorne, der dazu beitragen wird, dass wir unser Ziel erreichen, die EV-Industrie in Nordamerika nicht nur bei den Verkaufszahlen anzuführen."

"Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit GM den Weg in eine zunehmend elektrifizierte Welt zu gehen und dabei nachhaltige, saubere Energielösungen zu nutzen. Mit einem eigenen Geschäftsbereich für Dauermagnete ist die VAC der einzige industrielle Hersteller von Dauermagneten aus Seltenen Erden in der westlichen Hemisphäre und bringt jahrzehntelange Erfahrung in die Lieferkette von GM ein. Unser fundiertes Wissen über magnetische Werkstoffe und unser umfassendes Know-how im Bereich der Elektromobilität wird, in Zusammenarbeit mit GM, eine sauberere Zukunft für unsere globale Gesellschaft ermöglichen", sagte Dr. Erik Eschen, CEO der VAC.

Das VAC-Produktionswerk soll 2024 die Produktion aufnehmen und Hunderte neuer Arbeitsplätzen schaffen. Der Standort wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Die fertigen Magnete werden an Einrichtungen geliefert, die Elektromotoren, basierend auf GMs Ultium-Plattform, herstellen.

Eine unverbindliche Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) wurde bereits abgeschlossen. VAC und GM gehen davon aus, dass Anfang 2022 endgültige Vereinbarungen getroffen werden.

