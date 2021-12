Studie BEST RECRUITERS Österreich 2021/22

Recruiting-Qualität auf Vorkrisenniveau, Social Web im Höhenflug

„Neues Normal“ hält schrittweise Einzug in Karriere-Websites und Job-Inserate

Markante Zuwächse im Social-Media-Recruiting auf gängigen Plattformen

3 % der Arbeitgeber nutzen TikTok für die Personalgewinnung



Top-Recruiter 2021/22: HEROLD vor BDO und BRZ

558 getestete Unternehmen anhand von 225 wissenschaftlichen Kriterien – bereits zum zwölften Mal nahm BEST RECRUITERS die Recruiting-Qualität der umsatz- und mitarbeiterstärksten Arbeitgeber Österreichs unter die Lupe. Analog zum erneut ansteigenden Fachkräftemangel erreichen die heimischen HR-Abteilungen mit durchschnittlich 53 von 100 möglichen Punkten wieder Vorkrisenniveau in Sachen Recruiting-Qualität. Gesamtsieger des Erhebungsjahrgangs 2021/22 ist die HEROLD Business Data GmbH vor der BDO Austria GmbH und der Bundesrechenzentrum GmbH. Ein Hauptaugenmerk der diesjährigen Analyse liegt auf dem Kulturwandel in Richtung Hybrid Work sowie auf weiteren Aspekten des „neuen Normals“ für potenzielle Bewerbende.

Social-Media-Recruiting im (anhaltenden) Social Distancing

Nicht nur die Anzahl von Karriere-Profilen nimmt crossmedial zu, auch die Notwendigkeit, regelmäßig News für Talente zu teilen, scheint nun endgültig angekommen. 76 % der österreichischen Arbeitgeber präsentieren sich etwa auf LinkedIn (Vorjahr: 62 %). Die Zahl jener, die im Analysezeitraum regelmäßig posten, verdoppelt sich sogar auf 38 %.

Wichtig ist, sowohl den Nerv der Zielgruppe zu treffen als auch die Gepflogenheiten der jeweiligen Plattform zu berücksichtigen – und gleichzeitig authentisch zu bleiben. Der Herausforderung, die Generation Z über TikTok zu erreichen, stellen sich bisweilen nur 3 % der Recruiting-Abteilungen.

Arbeitgeberkultur im Wandel: digital und gesund

Auf Karriere-Websites und in Online-Stellenanzeigen haben Pandemie-bedingte Veränderungen Einzug gehalten: Immer mehr Arbeitgeber kommunizieren Home-Office-Möglichkeiten oder Maßnahmen zu Gesundheitsschutz und -förderung. 4 % stellen in Job-Ausschreibungen sogar konkrete Infos zu Corona-Schutzmaßnahmen im Bewerbungsprozess zur Verfügung. „Betriebliches Gesundheitsmanagement ist wie Remote Working ein Fokus-Thema, das uns über COVID hinaus ins ‚neue Normal‘ begleiten wird“, unterstreicht Studienleitung Mag. Agnes Koller.

Informationen zur Studie

BEST RECRUITERS untersucht jährlich die Recruiting-Qualität im DACH-Raum anhand eines wissenschaftlichen Kriterienkatalogs, der jährlich an aktuelle Entwicklungen angepasst wird. Für überdurchschnittliche Recruiting-Leistung vergibt BEST RECRUITERS Qualitätssiegel. Die aktuellen Ergebnisse werden im YouTube-Channel präsentiert, das Programm sowie weitere Presse-Infos finden Sie unter bestrecruiters.eu.

