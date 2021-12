Nach Stopp für den Lobautunnel soll Ministerin Gewessler auch bei der Verbindungsbahn die Stopp-Taste drücken.

Güterzugstrasse in Hochlage ist ein massiver Eingriff in die Umwelt, betrifft tausende Anrainer.

Wien (OTS) - Klimaschutz-Ministerin Leonore Gewessler begründet den Stopp des Lobautunnels damit, dass sich Erwartungen aus dem letzten Jahrtausend überholt haben. Außerdem sei das Aus für den Lobautunnel im Sinne des Klima- und Bodenschutzes erforderlich, wie ein Klimacheck ergeben hätte.

Diese Argumente treffen genauso auf das Projekt „Attraktivierung der Verbindungsbahn“ zu. Die geplante Hochtrasse gefährdet den Naturraum des Biosphärenparks Wienerwald und die Lebensqualität eines ganzen Wiener Bezirks. Für die Errichtung des Projekts müssen 925 Bäume gefällt und 2,5 Hektar neu versiegelt werden! Die Nachpflanzungen der ÖBB sollen in Breitenlee erfolgen, am anderen Ende des Wiener Stadtgebiets. Durch die Auflassungen von Querungen müssen lange Umwege in Kauf genommen werden. Wir fordern, dass für das Projekt „Attraktivierung der Verbindungsbahn“ die Stopp-Taste gedrückt und keine Güterzugstrecke auf Kosten der Anrainer errichtet wird!

Jedenfalls haben die drei Bürgerinitiativen, die sich gegen die Trassenführung Verbindungsbahn in der derzeitigen Form aussprechen, bereits Alternativen ausgearbeitet und dem Bundesministerium und den ÖBB vorgelegt.

Niemand errichtet heute Hochtrassen-Strecken im Stadtgebiet, ganz besonders nicht für den Güterverkehr. Fast 1000 Bäume, Grünraum und Rückzugsgebiete am Rande des Biosphärenparks Wienerwald zwischen Lainzer Tiergarten und Schönbrunner Schlosspark, die als Lebensräume für Vögel und Wildtiere dienen, müssen weichen. Die Hochtrasse verhindert aus Sicherheitsgründen die Pflanzung von Bäumen im Nahebereich, da die Baumkronen die Hochleitungen stören. Unter der Hochtrasse, im Schatten, wird nur schwer etwas wachsen.

Hat Ministerin Gewessler Angst vor den ÖBB, dass sie bei der Verbindungsbahn mit anderen Maßstäben als beim ASFINAG Projekt Lobautunnel misst? Braucht es für ein Umdenken der Ministerin Protestaktionen? Sollen wir auch ein Camp auf den Schienen der Verbindungsbahn errichten und so den Bahnverkehr stören, um endlich Gehör zu finden? „Attraktiveren“ Sie, Frau Minister Gewessler, bitte das Projekt im Sinne der Umwelt, des Grünraumes und im Sinne der Anrainer, die unmittelbar neben der Bahnstrecke wohnen und drücken Sie daher auch hier die Stopptaste, treten Sie doch für einen Planungsneubeginn ein!

