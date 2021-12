ÖH Uni Wien: Das Desertcamp in der Lobau darf nicht von der Polizei geräumt werden!

Heute um 19 Uhr gibt es eine Kundgebung, um gemeinsam gegen die Zwangsräumung der "Wüste" zu demonstrieren.

Vollste Solidarität mit allen Menschen im Lobaucamp! Es darf zu keiner Räumung durch die Polizei kommen! Die Politik muss den Dialog mit den Aktivist_innen suchen - 1/2

Das Wüstencamp darf unter keinen Umständen gewaltvoll geräumt werden! Wir als ÖH Uni Wien zeigen vollste Unterstützung und Solidarität mit allen Aktivist_innen die bereits seit mehreren Monaten für eine klimagerechte Zukunft kämpfen - 2/2

Wien (OTS) - Heute Morgen hat die Polizei die Versammlung in der sog. "Wüste" gegen den Bau der Stadtautobahn aufgelöst und mit einer Zwangräumung in den nächsten Tagen gedroht.

Deshalb rufen die Aktivist_innen Menschen auf heute, sowie die nächsten Tage zur Besetzung zu kommen, um gemeinsam ein Zeichen gegen die geplante Räumung zu setzen!





"Vollste Solidarität mit allen Menschen im Lobaucamp! Es darf zu keiner Räumung durch die Polizei kommen! Die Politik muss den Dialog mit den Aktivist_innen suchen“ , so Toma Khandour (VSStÖ) aus dem Vorsitzteam.





"Das Wüstencamp darf unter keinen Umständen gewaltvoll geräumt werden! Wir als ÖH Uni Wien zeigen vollste Unterstützung und Solidarität mit allen Aktivist_innen die bereits seit mehreren Monaten für eine klimagerechte Zukunft kämpfen" , so Jessica Gasior (KSV-LiLi) aus dem Vorsitzteam.





Autobahnprojekte sind in Zeiten der Umwelt- und Klimakrise das letzte was wir benötigen, dieses Geld muss in den Ausbau von öffentlichen Verkehrsmitteln investiert werden. Deshalb müssen wir uns weiterhin gegen das Wiener SPÖ-Projekt richten und solidarisch mit allen Klimaaktivist_innen sein. Heute Abend findet daher eine Kundgebung um 19 Uhr in der "Wüste" bei der U2 Station Hausfeldstraße statt. Packt euch warm ein, vergesst nicht eure Masken und be there!











Rückfragen & Kontakt:

ÖH Uni Wien - Referat für Öffentlichkeitsarbeit

+43 (0) 676 90 25 332

presse @ oeh.univie.ac.at

http://www.oeh.univie.ac.at