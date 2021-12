Generationenwechsel an der Spitze der Grünen Döbling: Peter Kristöfel neuer Klubobmann

Wien (OTS) - Die Bezirksorganisation der Grünen Döbling stellt sich neu auf: Peter Kristöfel wurde zum neuen Klubobmann der Grünen Fraktion gewählt. Er folgt damit Heinz Hieber, der diese Funktion mehr als zehn Jahre lang innehatte und mit dem Parkpickerl, der ersten Fahrradstraße in Wien und der ersten Begegnungszone in Döbling starke grüne Akzente in der Bezirkspolitik gesetzt hat.

Peter Kristöfel unterrichtet Physik und Mathematik, ist seit 2019 Landesparteisekretär der Grünen Wien und seit 2015 Bezirksrat in Döbling. „Ich möchte mich bei Heinz Hieber für seinen langjährigen engagierten Einsatz bedanken. Jetzt gilt es weiter an einem noch lebenswerteren Döbling zu arbeiten, es klimafit und grüner zu gestalten. Eine gesunde Wirtschaft, ein gesundes Miteinander und sichere Mobilität für alle Menschen sind mir ein besonderes Anliegen.“

