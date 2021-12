Erfolgreicher Auftakt für die aktuelle ORF-Stadtkomödien- und -Landkrimi-Saison mit insgesamt 1,262 Millionen Zuseher/innen

Bis zu 730.000 bescherten „Man kann nicht alles haben“ Rekordwert

Wien (OTS) - Insgesamt 1,262 Millionen Zuseherinnen und Zuseher bzw. 17 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren (weitester Seherkreis) starteten gestern, am Mittwoch, dem 8. Dezember 2021, um 20.15 Uhr in ORF 1 mit einem Komödien-Doppel in die aktuelle Neues-aus-Stadt-und-Land-Saison: Mit bis zu 730.000 und durchschnittlich 701.000 Zuseherinnen und Zusehern liegt der Auftaktfilm „Man kann nicht alles haben“ auf Platz eins im ORF-Stadtkomödien-Ranking seit Dezember 2017. Mit 21 Prozent Marktanteil reiht sich Michael Kreihsls Spielfilm mit u. a. Aglaia Szyszkowitz, Fritz Karl, Marie-Luise Stockinger und Aaron Friesz ebenfalls auf dem Spitzenplatz ein. Das anschließende Dacapo von „Geschenkt“ (Stadtkomödie St. Pölten mit u. a. Thomas Stipsits, Tristan Göbel und Julia Koschitz; Regie: Daniel Prochaska) um 21.55 Uhr erreichte bis zu 314.000 und durchschnittlich 254.000 Zuseherinnen und Zuseher sowie einen Marktanteil von zehn Prozent.

Noch mehr Stadtkomödien und Landkrimis in ORF 1

Reihenweise Neues steht dann wieder am Mittwoch, dem 15. Dezember, um 20.15 Uhr auf dem Programm – Stefan Pohl, Josephine Bloéb, Jasmin Mairhofer und Erwin Steinhauer zetteln in Innsbruck „Die Lederhosenaffäre“ an. Und auch an der ORF-Landkrimi-Front ist wieder so einiges los: Stefanie Reinsperger und Manuel Rubey sind erstmals dem salzburgischen „Flammenmädchen“ (21. Dezember, 20.15 Uhr) auf der Spur, während die Zahl „Vier“ (18. Jänner 2022, 20.15 Uhr) dem neuen Niederösterreich-Duo Julia Franz Richter und Regina Fritsch so manches Rätsel aufgibt. Außerdem erwarten das Publikum an der Stadtkomödien- und Landkrimi-Front auch die Filme „Das letzte Problem“ (Landkrimi Vorarlberg, 4. Jänner) und „Der Tote am Teich“ (Landkrimi Oberösterreich, 4. Jänner) zum Wiedersehen.

Die vier neuen Stadtkomödien und Landkrimis online und als DVD

Die beiden Stadtkomödien „Man kann nicht alles haben“ und „Die Lederhosenaffäre“ werden auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) als Live-Stream bereitgestellt und nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand angeboten. Auch die beiden Landkrimis „Flammenmädchen“ und „Vier“ werden live und on Demand (zwischen 20.00 und 6.00 Uhr) auf der Videoplattform bereitgestellt.

Flimmit (www.flimmit.at) zeigt die beiden Stadtkomödien „Man kann nicht alles haben“ und „Die Lederhosenaffäre“ bereits ab 1. Dezember und 8. Dezember und die beiden Landkrimis „Flammenmädchen“ und „Vier“ ab 14. Dezember und 11. Jänner 2022 exklusiv jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung. Alle bisherigen Stadtkomödien und Landkrimis gibt es darüber hinaus zum Nachsehen auf Flimmit.

Die neuen Landkrimis sind zudem jeweils einzeln sowie als 4-DVD-Box (mit „Steirertod“ und „Steirerrausch“) ab 3. Dezember bei Hoanzl, im ORF-Shop sowie im Medienhandel erhältlich.

