ORF III am Freitag: „Oben ohne“-Spielfilm-Doppel zum 70. Geburtstag von Elfi Eschke mit „Du heilige Nacht“

Außerdem: „Oben ohne: Die türkische Braut“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information gratuliert am Freitag, dem 10. Dezember 2021, Schauspielerin und Publikumsliebling Elfie Eschke zum 70. Geburtstag und zeigt dazu zwei „Oben Ohne“-Spielfilme von Reinhard Schwabenitzky mit Eschke in der Rolle der Sarah Horrowitz: Passend zur vorweihnachtlichen Zeit steht zum Auftakt der „Oben ohne“-Weihnachtsfilm „Du heilige Nacht“ (20.15 Uhr) aus dem Jahr 2008 auf dem Programm: Im Hause Horrowitz geht es alles andere als besinnlich zu. Als Sarah Horrowitz (Eschke) sich weigert – wie jedes Jahr – das Weihnachts-Festmahl zuzubereiten, zeigt sich die gesamte Familie enttäuscht. Doch im letzten Moment wendet sich das Blatt und nicht nur der Duft weihnachtlicher Köstlichkeiten verbreitet sich, sondern auch ein allgemeines Planungschaos macht sich breit. An der Seite von Elfi Eschke spielen Andreas Steppan, Philip Leenders, Branko Samarovski, Bibiana Zeller, Ernst Konarek, Maria Köstlinger u. v. m.

Um 21.50 Uhr geht es mit „Die türkische Braut“ weiter: Im „Oben Ohne“-Spielfilm aus dem Jahr 2010 reisen Sarah (Eschke) und James (Philip Leenders) bis an die türkische Riviera, um ihrem Freund Seyfi (Haydar Zorlu) zu helfen. Seyfi hat den dringenden Verdacht, dass seine Schwester Akangül (Pinar Erincin) vor einer Zwangsheirat steht und die wird er mit allen Mitteln verhindern. Da Seyfi sein Auto kurz vor der Abreise als gestohlen meldet, wittert Pimpf (Manfred Dungl) einen Versicherungsbetrug. Angestachelt von einer reschen Versicherungsagentin und der Aussicht auf eine namhafte Prämie, heftet er sich an Seyfis Fersen.

