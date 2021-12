Generali erweitert Angebot im Online-Verkauf

Nach der Haushaltsversicherung jetzt auch eine kurzfristige Auslands-Krankenversicherung für Studierende online abschließbar.

Wien (OTS) - Student_innen, die ein Auslandssemester planen, benötigen dafür meist eine kurzfristige Krankenversicherung. Angebote sucht diese Zielgruppe vorwiegend im Internet – dort werden sie jetzt auch bei der Generali Versicherung fündig. Die zeitlich begrenzte Auslands-Krankenversicherung lässt sich in wenigen Klicks online über die Generali Website, das Generali Kundenportal und demnächst auch auf der Website der Österreichischen Hochschüler_innenschaft (ÖH) abschließen.

Die Generali investiert laufend in die Optimierung ihrer Versicherungslösungen, Services und Vertriebswege. Arno Schuchter, Generali Vorstand für Vertrieb und Marketing erklärt dazu: „Wir möchten unsere Kundinnen und Kunden ein Leben lang begleiten – diese Ambition ist fest in unserer Strategie verankert. Dazu zählt für uns, sie in allen Lebenslagen und über den passenden Kanal bestmöglich zu servicieren. Mit künstlicher Intelligenz und Machine Learning vereinfachen wir Prozesse und bieten schnelle Lösungen an. Doch trotz des digitalen Turbos bleibt der Kundenwunsch nach qualitativer Beratung und persönlicher Betreuung unverändert bestehen. Hier versteht sich die Generali nicht nur bei der persönlichen Beratung, sondern auch beim Online-Verkauf als Qualitätsversicherer.“

Weltweiter Versicherungsschutz nach nur wenigen Klicks

Die kurzfristige Auslands-Krankenversicherung für Studierende bietet weltweit Schutz bei Unfall, akuter Erkrankung und Tod mit einer Versicherungssumme von 500.000 Euro. Voraussetzungen für den Abschluss sind ein Alter von 18 bis 35 Jahren, ein Wohnsitz in Österreich sowie eine aufrechte Immatrikulation. Nach Angabe des Geburtsdatums, der Krankenkasse und der Aufenthaltsdauer im Ausland von maximal 360 Tagen erhalten die Studierenden die Prämie sowie den Umfang des Versicherungsschutzes genannt. Die Identität wird mittels SMS-TAN bzw. A-Trust Handy-Signatur festgestellt und nach Zahlung der Prämie wird eine Versicherungsbestätigung per E-Mail zugesendet. Mit Vertragsabschluss erfolgt zugleich auch die Anmeldung im Generali Kundenportal, wo die Polizze jederzeit abrufbar ist.

Seit dem Sommer können Generali Kund_innen per Smartphone eine On-Demand-Versicherung über die „Meine Generali“ App abschließen. Diese tageweise Unfall- und Privathaftpflichtversicherung bietet einen Sofort-Schutz bei Freizeitaktivitäten für die Dauer von bis zu 21 Tagen. Darüber hinaus besteht für alle die Möglichkeit zum Online-Abschluss einer Haushaltsversicherung und einer Mitgliedschaft für das Gesundheitsprogramm Generali Vitality über die Generali Website.

DIE GENERALI VERSICHERUNG AG

Die Generali Versicherung ist die drittgrößte Versicherungsgesellschaft in Österreich und Teil der Generali Group. Die Generali Group ist eine der größten globalen Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter. Sie wurde 1831 gegründet und ist in 50 Ländern mit Prämieneinnahmen von insgesamt 70,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 vertreten. Mit über 72.000 MitarbeiterInnen sowie 65,9 Millionen KundInnen nimmt die Generali eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Lateinamerika zunehmend an Bedeutung. Das Bekenntnis zur Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Treiber der Strategie der Generali. Ziel ist, ein lebenslanger Partner für alle KundInnen zu sein und dank des einzigarteigen Vertriebsnetzes innovative und personalisierte Lösungen zu bieten. In Österreich, Zentral- und Osteuropa und Russland ist die Generali Group über das Österreich, CEE & Russland Regional Office (Prag) in dreizehn Ländern aktiv und einer der drei größten Versicherer in der Region.

