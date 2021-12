„Sport am Sonntag für Licht ins Dunkel“ – es kann wieder mitgesteigert werden

Am 12. Dezember um 18.00 Uhr in ORF 1 – vom Eiskanal-Thrill bis zum Ski-Tag mit Manuel Feller stehen 15 Exponate zu Versteigerung

Wien (OTS) - Traditionellerweise stellt sich „Sport am Sonntag“ im Advent ganz in den Dienst der guten Sache. Und so gelangen am Sonntag, dem 12. Dezember 2021, um 18.00 Uhr in ORF 1 einmal mehr sportliche Exponate, die es für Geld normalerweise nicht zu kaufen gibt, zur Versteigerung. Oliver Polzer, Kristina Inhof und Andreas Onea führen durch „Sport am Sonntag für Licht ins Dunkel“. Mitgesteigert werden kann (kostenlos aus ganz Österreich) unter der Nummer 0800 664 24 12 bzw. aus dem Ausland unter +43 1 246 60.

Folgende 15 Exponate werden versteigert:

Exponat 1: Slalomtraining mit Thomas Sykora am Hauser Kaibling! Inklusive Übernachtung, Zwei-Tagesskipass und Skiausrüstung.

Exponat 2: Tennis-Doppeltraining mit Julian Knowle und Alexander Peya! Inklusive Outfit, gemeinsames Abendessen und Übernachtung für zwei.

Exponat 3: Exklusives Airpower-Behind-the-Scenes-Package: Die Airpower in Zeltweg backstage erleben. Inklusive Anreise mit der Douglas DC-6, VIP-Tickets und Übernachtungen für zwei.

Exponat 4: Ein Match gegen die Mannschaft der Rapid-Legenden! Antreten gegen Stars wie Steffen Hofmann, Michi Hatz, Martin Hiden oder Florian Sturm.

Exponat 5: Rallye-Testtag mit Raimund Baumschlager! Als Kopilot/in des 14-fachen Staatsmeisters samt Besuch einer internationalen Rallye.

Exponat 6: Den Damen-Nachtslalom in Flachau hautnah erleben: Zwei VIP-Tickets für den Damen-Nachtslalom in Flachau, ein exklusives „Meet and Greet“ mit Hermann Maier und die Teilnahme an der Star-Challenge im Snow Space Salzburg.

Exponat 7: Ein exklusiver XXL-Tischfußballtisch, signiert vom gesamten ÖFB-Nationalteam. Der Tisch besteht aus 46 Spielfiguren, die aus 12 heimischen Holzarten gefertigt wurden.

Exponat 8: Ein Rennstreckentraining auf der KTM Superduke R mit Matthias Lanzinger – dazu zwei VIP-Tickets für den Motorrad Grand-Prix von Österreich und ein signierter Ski von Salomon.

Exponat 9: Ein exklusives Marcel-Hirscher-Gemälde, angefertigt vom Künstler Tom Lohner. Ein Kunstwerk mit zum Teil versteckten Botschaften, die es im Gemälde zu entdecken gilt.

Exponat 10: Zwei VIP-Tickets für den „Großen Preis von Österreich“ am Red Bull Ring, eine Tour im Fahrerlager – samt Treffen mit einer Formel-1-Legende!

Exponat 11: Exklusives Match gegen das legendäre Team Copa Pele. Spielen gegen Stars wie Andreas Herzog, Ivica Vastic oder einen von 40 ehemaligen Nationalspielern.

Exponat 12: Den Eiskanal in Innsbruck/Igls hautnah im Bob erleben, gelenkt von Olympia-Pilot Markus Treichl. Inklusive zwei Übernachtungen für zwei Personen.

Exponat 13: Ein exklusiver, limitierter Moto GP-Helm – signiert von Joan Mir und Alex Rins. Zwei VIP-Tickets für den Suzuki SWIFT Cup Europe. Ebenfalls inkludiert: selbst ein Rennauto am Salzburgring steuern.

Exponat 14: Skitag mit Stefan Kraft, Michael Hayböck, Chiara Kreuzer, Johannes Lamparter und der JumpandReach Familie: Ein einmaliger Skitag im Hochzillertal – inklusive Skipass, Verpflegung und Übernachtung für zwei.

Exponat 15: Ein exklusiver Skitag in Fieberbrunn mit Manuel Feller. Inklusive Skitickets, zwei Paar Atomic-Ski, Helme und Übernachtung.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at