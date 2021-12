FH Kärnten für exzellentes ‚Studentisches Gesundheitsmanagement‘ ausgezeichnet

Erste österreichische Hochschule erreicht Exzellenzstatus beim Corporate Health Award

Feldkirchen/Klagenfurt/Spittal an der Drau/Villach (OTS) - Die Fachhochschule Kärnten setzt seit vielen Jahren auf die Gestaltung gesunder Lehr- und Lernwelten. Zahlreiche Initiativen wie Onboarding-Maßnahmen für Erstsemestrige oder auch die Implementierung eines studentischen Gesundheitsbeirats rücken Studierendengesundheit, Studierfähigkeit und Kompetenzförderung ins Zentrum. Dieses Engagement wurde nun belohnt. Als erste österreichische Hochschule konnte sich die FH Kärnten als Vorbild für „Studentisches Gesundheitsmanagement“ etablieren. Die FH Kärnten erreichte Exzellenzstatus beim Corporate Health Award 2021 und zählt nun für „Studentisches Gesundheitsmanagement“ zu den „Corporate Health Companies“. Verliehen wurde der Exzellenzstatus durch die Award-Initiator*innen EUPD Research und Handelsblatt Media Group gemeinsam mit der Techniker Krankenkasse.

Gesundheitsförderung stellt nicht nur in gesundheitsbezogenen Studiengängen einen wichtigen Lehr- und Lerninhalt dar, sondern muss in der Lebenswelt Hochschule für Mitarbeitende und Studierende gelebt werden. In diesem Sinne investiert die FH Kärnten nicht nur in betriebliches Gesundheitsmanagement, sondern auch in das oftmals vernachlässigte studentische Gesundheitsmanagement. „Uns ist es wichtig, systematisch und zielorientiert Projekte und Prozesse zu etablieren, die ein gesundes Studieren zur Selbstverständlichkeit machen,“ erklärt Fachhochschulprofessorin Eva Mir. Dabei wird vor allem auf die Teilhabe der Studierenden gesetzt.

„ Unsere Studierenden sind Mitgestalter*innen. In verschiedenen Initiativen geht es darum, ihnen konstruktive Mitgestaltung zu ermöglichen, indem sie Mängel bestehender Angebote aufzeigen und helfen Lösungen zu häufig selbst erlebten Problemen zu entwickeln ,“ betont Angelika Mitterbacher, Vizerektorin der FH Kärnten. Diesem Grundsatz folgend arbeitet etwa der studentische Gesundheitsbeirat der FH Kärnten. Studierende widmen sich in diesem Gremium gesundheitsrelevanten Themen, entwickeln gesundheitsförderliche Maßnahmen, setzen diese um und evaluieren sie auch. Besonders eng gestaltet sich auch die Zusammenarbeit mit der Hochschüler*innenschaft als zentrale Vertretung der Studierenden. „Gerade jetzt sind die Belastungen unter Studierenden sehr hoch und damit der Blick auf die studentische Gesundheit, vor allem die psychische Dimension, essentiell,“ meint Thomas Knoch, Vorsitzender der Hochschüler*innenschaft der FH Kärnten.

Auditierung belegt studentische Gesundheitsförderung

Dass Gesundheitsförderung an der FH Kärnten nicht nur ein Schlagwort, sondern gelebte Praxis ist, wurde nun auch durch eine Auditierung belegt. Als erste österreichische Hochschule wurde die FH Kärnten für ihr „Studentisches Gesundheitsmanagement“ ausgezeichnet. Im Rahmen des Corporate Health Award 2021 konnte sich die FH Kärnten als Vorbild der Hochschullandschaft in der Exzellenzklasse etablieren. Verliehen wurde der Exzellenzstatus durch die Award-Initiator*innen EUPD Research und Handelsblatt Media Group gemeinsam mit der Techniker Krankenkasse. Steffen Klink, Director Corporate Health Department bei EUPD Research, gratuliert der Fachhochschule Kärnten: „Obwohl das Gesundheitsmanagement der FH Kärnten noch im Aufbau ist, sehen wir bereits ein vorbildliches Engagement. So soll die Initiative ‚FH for Health‘, die bisher den Fokus auf ‚Betriebliches Gesundheitsmanagement‘ legt, um das ‚Studentische Gesundheitsmanagement‘ erweitert werden. Zudem besteht ein umfangreiches Leistungsangebot und die Studierenden werden vorbildlich an der Ausgestaltung beteiligt.“

Fachhochschulintern ist der Stolz über die Auszeichnung groß und das gibt dem Thema den nötigen Rückenwind. „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung und wollen ‚Studentisches Gesundheitsmanagement‘ als wichtiges Handlungsfeld kontinuierlich in unserer Hochschulstrategie ausbauen,“ meint Eva Bstieler, Leiterin des Qualitätsmanagements, mit Blick in die Zukunft. Und die Zukunft lässt viel Gutes erwarten. Im kommenden Jahr soll an der FH Kärnten ein „Student Support Service“ zur Verankerung von ‚Studentischem Gesundheitsmanagement‘ und psychosozialer Beratung im Speziellen eröffnet werden.

Über den Corporate Health Award

Die besten Strategien der Hochschulen im ‚Betrieblichen sowie Studentischen Gesundheitsmanagement‘ werden seit 2013 unter dem Stichwort „Gesunde Hochschule“ im Rahmen des Corporate Health Awards ausgezeichnet, Deutschlands renommiertester Auszeichnung für Corporate Health Management. Die Bewerber*innen erhalten im Anschluss der Online-Qualifizierung ihren eigenen Benchmark im Branchenvergleich. Unternehmen mit >50% Zielerreichung im zugrundeliegenden Corporate Health Evaluation Standard erhalten die Möglichkeit, ihr Ergebnis durch das Audit verifizieren zu lassen. Aus den somit geprüften „Corporate Health Companies“ entscheidet der unabhängige Expert*innenbeirat jährlich über die Gewinner des Awards.

Mehr Informationen: www.corporate-health-award.de

