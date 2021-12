NavVis erhält neue Mittel, um seine Mission der Digitalisierung von gewerblichen Gebäuden und Anlagen zu erfüllen

München (ots/PRNewswire) - Die Finanzierung ergänzt die jüngste Fremdfinanzierung von NavVis durch die Europäische Investitionsbank, um die technologische Führungsposition des Unternehmens zu festigen und die Dynamik zu nutzen, die durch den Bedarf an modernen digitalen Zwillingen im Bauwesen, Industrie 4.0 und neue Trends wie das Metaverse ausgelöst wird.

NavVis ist ein weltweit führender Anbieter von End-to-End-Lösungen für Reality Capture und digitale Zwillinge. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Kluft zwischen der physischen und der digitalen Welt zu überbrücken, indem es den sofortigen Zugriff auf Gebäudeinformationen ermöglicht - jederzeit und überall. Das Produktangebot von NavVis umfasst die weltweit fortschrittlichste Reality-Capture-Lösung, die eine schnelle Digitalisierung von Gebäuden und Anlagen ermöglicht, sowie eine Cloud-basierte Digital-Twin-Software für die Fertigungs- und Baubranche.

NavVis gab heute bekannt, dass das Unternehmen 25 Mio. Euro an frischem Eigenkapital erhalten hat, das die jüngste Fremdfinanzierung der Europäischen Investitionsbank (EIB) in Höhe von 20 Mio. Euro ergänzt, wodurch sich die Gesamtinvestition auf 85 Mio. Euro erhöht. Die Finanzierungsrunde wurde angeführt von Cipio Partner, mit zusätzlichem Kapital von früheren Investoren, BayBG, MIG, Target Partners, Digital+ Partners, und Kozo Keikaku Engineering, was NavVis zu einem der bestfinanzierten Deep-Tech-Startups in Europa macht.

Die neue Ära der digitalen Realität vorantreiben

Auf Baustellen, in Fabriken und allen anderen gewerblichen Gebäuden haben Planer, Ingenieure und Betreiber heute mit nicht vorhandenen, unzuverlässigen oder unzugänglichen Daten zu kämpfen. Daher ist es oft erforderlich, dass Menschen vor Ort sind. Pandemiebedingte Reisebeschränkungen, klimatische Erwägungen und die Notwendigkeit, Prozesse zu digitalisieren und sie vom physischen Gebäude und den Anlagen zu trennen, verstärken diese Probleme.

NavVis liefert detaillierte, zuverlässige und leicht zugängliche Daten von Gebäuden und Anlagen schnell und zu einem beispiellos niedrigen Preis. Dies führt nicht nur zu Kosten- und Zeiteinsparungen bei der Planung, der Implementierung und dem Betrieb, sondern ermöglicht auch eine schnellere Entscheidungsfindung und eine kürzere Time-to-Market.

Der CTO und Mitbegründer von NavVis, Georg Schroth, beschreibt die Lösung am besten: „Wir bei NavVis haben es uns zur Aufgabe gemacht, von jedem Ort der Welt aus sofortigen Zugang zu zuverlässigen Informationen über Gebäude zu ermöglichen. Diese Informationen sind die Grundlage für fast alle Prozesse, die mit der wertvollsten Anlageklasse der Welt zu tun haben - der bebauten Umwelt."

NavVis erreicht dies mit seiner wirklich bahnbrechenden Reality-Capture-Lösung und SaaS-Plattform, die einen immersiven Zugang zu Gebäuden von jedem Ort aus ermöglicht, insbesondere in der Fertigungs- und Bauindustrie.

Investitionen in Skalierung und Expansion

NavVis plant, die Investition zu nutzen, um den Betrieb erheblich auszuweiten, um die Nachfrage nach seinen 3D-Scan- und Digital-Twin-Lösungen zu befriedigen. Neben der Beschleunigung des geografischen Wachstums plant NavVis auch den Ausbau seiner F&E-Teams, um seine technologische Führungsposition in den Bereichen SLAM-Software (simultane Lokalisierung und Kartierung), Realitätserfassung, visuelle Positionierung und digitale Zwillingstechnologien weiter zu stärken.

Die Megatrends der allgegenwärtigen Überlagerung unserer physischen Realität mit digitalen Inhalten (d.h. Augmented Reality und Metaverse) werden voraussichtlich zu einer explosionsartigen Nachfrage nach der 3D-Scan- und Computer-Vision-Technologie von NavVis führen.

Felix Reinshagen, CEO und Mitbegründer von NavVis, sagte: „Wir freuen uns, dass das erfahrene und technisch versierte Team von Cipio Partners diese Finanzierungsrunde leitet. Und wir sind stolz auf den Vertrauensbeweis unserer bestehenden Investoren, die sich ebenfalls beteiligt haben. Räumliche Daten sind ein grundlegender Baustein für die digitale Zwillingstechnologie und viele industrielle Anwendungen. Augmented Reality und das Metaverse benötigen räumliche Daten in großem Maßstab, um ihr Versprechen zu erfüllen. Diese neue Finanzierung wird es uns und unseren Kunden ermöglichen, räumliche Daten in bisher ungekanntem Umfang und Nutzen zu erfassen und damit zu arbeiten."

Dr. Ansgar Kirchheim, Venture Partner bei Cipio Partners, fügte hinzu: „Ich verfolge NavVis schon seit einigen Jahren und habe mich nach meinem Einstieg bei Cipio Partners sofort mit dem Unternehmen in Verbindung gesetzt. Die bahnbrechende Technologie von NavVis ermöglicht die einfache Digitalisierung der gebauten Umwelt, was in Verbindung mit einer starken Führung zu einem starken Wachstum von NavVis geführt hat. Sie haben die Marktchance wirklich ergriffen und wir freuen uns sehr darauf, NavVis dabei zu unterstützen, der One-Stop-Shop für alle Bedürfnisse im Bereich Reality Capture und Digital Twin zu werden."

Informationen zu Cipio Partners

Cipio Partners wurde 2003 gegründet und ist ein führendes Investmentmanagement- und Beratungsunternehmen für europäisches Wachstumskapital und Minderheitsbeteiligungen an Technologieunternehmen. Cipio Partners zielt auf europäische Technologieunternehmen in der Wachstumsphase mit einem Umsatz von 10 bis 50 Millionen Euro und tätigt Erstinvestitionen zwischen 3 und 10 Millionen Euro. Cipio Partners hat Niederlassungen in Luxemburg und München. Weitere Informationen finden Sie unter www.cipiopartners.com.

Informationen zu NavVis

NavVis überbrückt die Kluft zwischen der physischen und der digitalen Welt und ermöglicht es Dienstleistern und Unternehmen, die bebaute Umgebung als fotorealistische digitale Zwillinge zu erfassen und zu teilen. Unsere SLAM-basierten mobilen Kartierungssysteme generieren qualitativ hochwertige Daten mit Vermessungsgenauigkeit in kürzester Zeit und in großem Maßstab. Und mit unseren Lösungen für digitale Fabriken sind die Anwender in der Lage, bessere betriebliche Entscheidungen zu treffen, die Produktivität zu steigern, Geschäftsprozesse zu rationalisieren und die Rentabilität zu verbessern. NavVis mit Sitz in München und Niederlassungen in den USA und China hat weltweit Kunden in der Vermessungs-, AEC- und Fertigungsindustrie. Für weitere Informationen besuchen Sie www.navvis.com oder sehen Sie sich an, wie Dr. Felix Reinshagen die Vision von NavVis hier erklärt.

