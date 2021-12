Funk Fuchs spendet zu Weihnachten an die Lebenshilfe Oberösterreich, Werkstätte Wels

Weil es nichts Schöneres gibt, als Menschen an Weihnachten eine Freude zu bereiten, hat Funk Fuchs heuer 2.800 Euro an die Lebenshilfe OÖ, Werkstätte Wels gespendet.

Wir freuen uns, dass wir der Lebenshilfe Werkstätte Wels mit unserer Spende ein schönes Weihnachtsgeschenk übergeben können Franz Fuchs

Sattledt (Wels-Land) (OTS) - Wie schon in den Jahren zuvor hat Funk Fuchs auch 2021 wieder für einen guten Zweck gespendet, um Menschen in der Region an Weihnachten eine Freude zu machen. Firmengründer Franz Fuchs überreichte Anfang Dezember einen Spendenscheck in der Höhe von 2.800 Euro an Lebenshilfe OÖ/Wels Werkstättenleiter Wolfgang Felkl und Lebenshilfe OÖ/Wels Obmann Johann Hablesreiter. Mit dieser Spende leistet der Komplettanbieter für Datenfunk, Sprechfunk und Funksteuerungen mit Firmensitz in Sattledt einen Beitrag dazu, dass das Team der Lebenshilfe OÖ die Fähigkeiten der Beschäftigten mit entwicklungsorientierten Bewegungs-, Sport-, Therapie- und Workshopangeboten individuell fördern kann. „Wir freuen uns, dass wir der Lebenshilfe Werkstätte Wels mit unserer Spende ein schönes Weihnachtsgeschenk übergeben können“ , sagte Franz Fuchs glücklich und bedankte sich bei dieser Gelegenheit auch für die weihnachtlichen Anhänger, die die diesjährige Funk Fuchs Weihnachtskarte zieren. Diese Bäumchen aus Holz wurden mit viel Geschick von den Beschäftigten der Lebenshilfe Werkstätte Wels gefertigt.

