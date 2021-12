IFA Immobilieninvestment „Augasse 94, Graz“ in nur sieben Wochen platziert

Graz (OTS) -



9,3 Mio. Euro Investmentvolumen in nur sieben Wochen zu 100% gezeichnet

Hohe Nachfrage nach realem Sachwert als wertbeständige Kapitalanlage

IFA platziert damit das fünfte Investment in 2021



Österreichische Immobilieninvestments sind begehrt: das IFA Bauherrenmodell Plus „Augasse 94“ in Graz ist nach nur sieben Wochen zu 100% platziert. Private Anlegerinnen und Anleger haben sich mit 9,3 Mio. Euro an diesem Sachwertinvestment mit parifizierter Wohnungszuordnung beteiligt. Bis 2023 schafft IFA 27 Neubauwohnungen im geförderten Wohnbau. Damit hat Österreichs Marktführer für Bauherrenmodelle heuer bereits fünf entsprechende Projekte mit einem Investmentvolumen von rund 70 Mio. Euro erfolgreich platziert.

Anlegerinnen und Anleger, die langfristig investieren möchten, können sich aktuell am IFA Projekt „Wohnpark Liesing I“ in der Dirmhirngasse 78/Wagenmanngasse in 1230 Wien beteiligen.

Wer mittelfristig anlegen möchte, kann das über die exklusive Quartiersbeteiligung „V33“ in Salzburg, einem IFA Prime Investment. Realisiert wird ein Multi-Use-Projekt und gleichzeitig eines der letzten großen Hotelprojekte in der Mozartstadt. Eine Beteiligung an der Projekt-KG – mit persönlichem Eintrag der Anteile im Firmenbuch – ist ab rund 100.000 Euro Eigenmittel, verteilt auf zwei Jahre, möglich.

Für Anlegerinnen und Anleger, die kurzfristig in die Assetklasse Im­mobilien investieren wollen, ist die „IFA AG | 3,75% Unternehmensanleihe 2021 bis 2026“ ein attraktives Angebot. Das Mindestzeichnungsvolumen dieser Anleihe, die bei Zeichnung bis 14. Dezember 2021 zur Geltendmachung des Gewinnfreibetrags gemäß §10 EStG berechtigt, be­trägt 10.000 Euro.

Weitere Informationen unter www.ifa.at.

Über IFA – Institut für Anlageberatung

Einfach, smart und sicher in Immobilien investieren – das können private und institutionelle Investoren bei IFA. Österreichs führender Anbieter für direkte Immobilieninvestments hat seit der Gründung 1978 bereits 478 Projekte erfolgreich realisiert. Investoren haben IFA hierfür 2,43 Mrd. Euro anvertraut. Als Tochterunternehmen von SORAVIA und im Verbund mit der Gruppe bietet IFA Anlegern dabei das gesamte Leistungsspektrum für immobilienbasierte Investments mit kurz-, mittel- oder langfristigem Anlagehorizont. IFA ist Mitglied der Vereinigung Österreichischer Projektentwickler (VÖPE). www.ifa.at

