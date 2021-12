AB Power Advisors unterstützt die ESG-Ziele der Fortune 100

Austin, Texas (ots/PRNewswire) - AB Power Advisors, LLC (AB), in Austin, Texas, gab heute seine beratende Rolle bei der kürzlichen Unterzeichnung eines Stromabnahmevertrags durch Energy Transfer für ein Solarprojekt im Versorgungsbereich im Nordosten von Texas bekannt. Energy Transfer ist ein börsennotiertes Fortune-100-Energieunternehmen mit Sitz in Dallas.

AB unterstützte Samsung Renewable Energy, Inc. (https://www.samsungrenewableenergy.ca/), eine Tochtergesellschaft der Samsung C&T Corporationʼs Investment and Trading Group, mit kommerzieller Beratung, einschließlich der Vermittlung von Abnahmeverträgen für das 200 MWac Solarprojekt in Lamar County, Texas.

AB ist derzeit mit der Beratung in den Bereichen Regulierung, Handel und Kapitaleinsatz für mehr als 5 GW thermische und erneuerbare Projekte in den Vereinigten Staaten beschäftigt.

Matthew Berend, geschäftsführender Gesellschafter von AB Power Advisors, sagte: „Die langjährige Beziehung von AB zu Energy Transfer ermöglichte einen straffen Prozess. Wir freuen uns, dass wir in der Lage sind, Solarentwickler mit US-Industrieunternehmen zusammenzubringen, um die wachsende ESG-Nachfrage in den USA zu decken."

AB Power Advisors (www.abpoweradvisors.com) ist ein führendes Beratungsunternehmen, das sich auf die Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen für die US-Energiebranche spezialisiert hat. Unsere Kunden wenden sich an AB wegen des folgenden Dienstleistungsangebots:

Regulatorische Beratung/ Marktanalyse

Energiebeschaffung/ Vermögensoptimierung

Erneuerbare/Thermische Abnahme Ursprung

Kapitalbereitstellung/ M&A-Support

Rückfragen & Kontakt:

Trent Schauer

Telefon: +1 (830) 857-6431

E-Mail: trent.schauer @ abpoweradvisors.com

Foto - mma.prnewswire.com/media/1702815/AB_Power_Advisors_Solar_Panels_Shutterstock.jpg

Logo - mma.prnewswire.com/media/1520482/AB_Power_Advisors_Logo.jpg