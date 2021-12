Außenministerin von Australien besucht Griechenland, Belgien und Österreich

Wien (OTS) - Die australische Außenministerin Senator the Hon Marise Payne wird diese Woche Griechenland, Belgien und Österreich besuchen, um Australiens Beziehungen zu seinen engen Partnern zu vertiefen, gemeinsame Werte zu erörtern und gemeinsame Interessen zu fördern, einschließlich des Wohlstands und der Sicherheit in der indopazifischen Region.

Während dieses Besuchs wird Ministerin Payne mit hochrangigen Vertretern der griechischen, belgischen und österreichischen Regierungen sowie mit internationalen Agenturen und Organisationen zusammentreffen und dabei Australiens Bekenntnis zu diesen wichtigen bilateralen Beziehungen, den Multilateralismus und die regelbasierte internationale Ordnung betonen.

In Griechenland wird Ministerin Payne mit der Präsidentin, dem Außenminister und anderen hochrangigen Vertretern zusammentreffen, um Wirtschaftsbeziehungen zu besprechen, strategische Einschätzungen auszutauschen und Themen zu diskutieren, die für beide Länder wichtig sind, darunter die Gleichstellung der Geschlechter. Sie wird auch das Grabmal des unbekannten Soldaten besuchen, um der Opfer jener zu gedenken, die während der Weltkriege für Australien und Griechenland gekämpft haben, einschließlich in der Schlacht um Griechenland vor 80 Jahren.

In Brüssel wird die Außenministerin mit hochrangigen Vertretern der belgischen Regierung sowie mit dem Hohen Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik und der EU-Kommissarin für internationale Partnerschaften zusammentreffen. Themen dieser Gespräche werden gemeinsame Werte sein - Demokratie, der Schutz der Menschenrechte und der Meinungsfreiheit; gemeinsame Interessen im indopazifischen Raum und Australiens Bekenntnis zu Freihandel sowie die Bewältigung des Klimawandels .

Ministerin Paynes Besuchsprogramm in Wien am 10. Dezember umfasst ein Treffen mit dem Außenminister sowie ein Gespräch mit dem Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation, in dem das gemeinsame Bekenntnis zur Integrität des weltweiten Nichtweiterverbreitungsregimes unterstrichen werden soll. Ministerin Payne wird auch mit dem Exekutivsekretär der Organisation des Vertrages über das umfassende Verbot von Atomtests (CTBTO), dem Australier Dr. Robert Floyd, zusammentreffen, um Australiens aktives Bekenntnis zur nuklearen Nichtweiterverbreitung und Abrüstung sowie Australiens praktischen Beitrag zur multilateralen Zusammenarbeit zu bekräftigen.

