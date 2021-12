Bundesinnungsmeister Eder: 13.12. ist Schicksalstag für die Friseurbranche

Salzburg (OTS) - „ Friseure müssen am 13. Dezember österreichweit aufsperren dürfen. Sonst bleiben viele für immer zugesperrt! “, appelliert Wolfgang Eder, Bundesinnungsmeister der Friseure, an die politischen Verantwortlichen im Bund und in den Ländern und sieht den 13.12. als „Schicksalstag“ für viele Friseurinnen und Friseure: „Die über 9.000 in der WKO gemeldeten Friseurbetriebe österreichweit sind am Limit und überstehen eine Verlängerung des Lockdowns wirtschaftlich nicht mehr".

Eder spricht aus, was vielen Mitgliedsbetrieben derzeit große Sorgen bereitet: „Die Liquidität ist niedrig und die Sonderzahlungen fällig! Für viele entscheiden die nächsten Wochen über das Schicksal ihres Unternehmens. Da kommen finanzielle Unterstützungen im Februar oder März zu spät!“

Eder warnt davor, mit Fortdauer des Lockdowns den Pfusch zu fördern. Denn laut Zahlen der Bundesinnung bleiben 49% oder 4,4 Mio. Österreicher durch das Betretungsverbot der Friseurbetriebe unberührt: "Mit Fortdauer des Lockdowns steigt vielmehr die Gefahr, dass der Pfusch blüht und Dienstleistungen - entgegen den Gesetzesvorgaben und ohne Corona-Sicherheitsregeln - sich in den privaten Bereich verlagern. Mit besonders hohen Ansteckungsrisiken".



Ob das Aufsperren alleine schon reichen wird, um die Friseure aus den „roten Zahlen“ zu holen, bezweifelt Eder: „Die Lage ist sehr ernst. Daher werden wir mit großer Wahrscheinlichkeit über begleitende Entlastungsmaßnahmen diskutieren müssen. Das geht von der Mehrwertsteuersenkung analog zur Gastronomie bis hin zur Senkung von Lohnnebenkosten und Kommunalabgaben“.

Eder verweist auch auf die vorbildliche Umsetzung und Einhaltung der Covid-Sicherheitsvorgaben in den 18 Monaten seit dem Ende des 1. Lockdowns: „Wir haben alles mitgetragen und mitgemacht. Es gab unseres Wissens kein einziges Cluster aufgrund eines Besuches in einem Friseurbetrieb!“ Daher ist Eder zuversichtlich, dass die Friseure auch diesmal vorbildlich und verantwortungsvoll agieren: „Damit die Ansteckungszahlen runtergehen und die Umsätze wieder rauf!“

Rückfragen & Kontakt:

Bundesinnung der Friseure

Bundesinnungsmeister Wolfgang Eder

Tel: 06641300447

E-Mail: friseure @ wko.at