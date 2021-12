FW-Antrag im WIPA: Stärkung des Eigenkapitals

Weil Wirtschaftsparlament wegen Lockdown ausfällt, macht FW die nicht behandelten Anträge öffentlich

Wien (OTS) - Je mehr Eigenkapital eine Firma in guten Zeiten thesaurieren kann, desto besser kommt das Unternehmen über Markteinbrüche und Krisen hinweg. Die Wiedererlangung und Aufrechterhaltung der Ertragskraft österreichischer KMU-Betriebe muss das wichtigste Kriterium für wirtschaftspolitische Entscheidungen bilden, damit Prosperität nicht nur in Zeiten der Konjunktur, sondern vor allem in Krisenperioden gewahrt werden kann. Die Stärkung des Eigenkapitals führt dazu, dass notwendige Investitionen auch aus eigenem Kapital finanziert werden können, die Abhängigkeit von gerade in Österreich weit verbreiteten Bankkrediten reduziert wird und in Zeiten nachlassender Bonität - bedingt durch geänderte Rahmenbedingungen - essentielles working capital für Umsätze zur Verfügung steht.

Österreich liegt mit seinen Steuerbelastungen im traurigen internationalen Spitzenfeld - auch die derzeit beschlossene Steuerreform wird an dieser „Topplatzierung“ nichts ändern - und mit bereits über 50% sowie weiter ansteigender Gesamtsteuerbelastung bedeutet dies, dass ein Unternehmen von jedem verdienten Euro mehr als die Hälfte an den Staat abliefern muss. „20% Körperschaftssteuer sind mehr als genug, die Gleichstellung von Eigen- und Fremdkapital durch Einführung einer Eigenkapitalverzinsung und Abschreibungen über einen Zeitraum, der zumindest dem deutschen Standard entspricht, sind Erfordernisse, die zur Stärkung des Eigenkapitals und damit des Wirtschaftsstandorts Österreich beitragen“, so der Industriesprecher der Freiheitlichen Wirtschaft, Reinhard Pisec.

Daher stellt die Freiheitliche Wirtschaft folgenden Antrag an das Wirtschaftsparlament:

Die Organe der Wirtschaftskammer Österreich mögen sich als Interessenvertretung der Wirtschaft dafür einsetzen, dass die Trias (max. 20% KÖSt, Verzinsung des Eigenkapitals, kürzere Abschreibungszeiten) zur Stärkung des Eigenkapitals Chancen zur Umsetzung gelangt.

Die FW behält sich vor, beim nächsten Wirtschaftsparlament im Juni 2022 die Notwendigkeit dieses Antrags zu überprüfen und ihn ggf. aktualisiert einzubringen.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitliche Wirtschaft - DIE NEUE FREIHEIT

Dkkfm. Andreas Hufnagl

Kommunikation und Marketing

Tel: 01/4082520-13, Mobil: 0043 664 1535826

hufnagl @ fw.at

http://www.fw.at