Hanke: Stadt Wien und Wirtschaftsagentur legen neue EPU-Förderung auf

• Adaptierte Spezial-Förderung stärkt Wiener Ein-Personen-Unternehmen • Jetzt mehr Geld und leichterer Zugang

Wien (OTS) - Der Lockdown trifft derzeit auch Ein Personen Unternehmen mit voller Wucht. Daher intensivieren die Stadt Wien und die Wirtschaftsagentur Wien ihre Bemühungen zur Stärkung der Wiener Ein-Personen Unternehmen. Für EPU (Einzel-Personen-Unternehmen), die ihr Geschäftsmodell verändern oder weiterentwickeln möchten, gibt es mehr Fördergeld und erleichterte Förderbedingungen. Im Rahmen der EPU-Förderung NEU gibt es in Zukunft 10.000 Euro pro Projekt, die Förderquote wird auf 60 Prozent erhöht. Dazu können sich die EPU ab sofort bei der Wirtschaftsagentur Wien beraten lassen, die Förderung kann ab 1. Jänner eingereicht werden.

„Die 65.000 Wiener EPU sind das Rückgrat der Wiener Wirtschaft. Daher haben wir unsere Spezial-Förderung für diese Zielgruppe verstärkt. Wiener EPU bekommen jetzt mehr Geld und vor allem einen leichteren Zugang zur Förderung. Damit wollen wir dazu beitragen, dass Investitionen möglich und die Betriebe krisenfester werden“, so Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.

EPU-Förderung ist erste Förderung, die sich ausschließlich an EPU richtet

Rund 65.000 EPU gibt es in Wien. Speziell für diese Unternehmen hat die Stadt Wien gemeinsam mit der Wirtschaftsagentur Wien bereits im April d. J. eine eigene EPU-Förderung entwickelt. Ziel ist es, die Protagonist*innen dieses Wirtschaftszweigs dabei zu unterstützen, ihr Geschäftsmodell weiterzuentwickeln und damit nachhaltig in die Zukunft ihres Unternehmens zu investieren. Gefördert werden neben den projektbezogenen Investitionen auch Personalkosten des Unternehmens, also die Arbeitszeit des EPU.

NEOS-Wirtschaftssprecher Markus Ornig: „Die Wiener EPU leisten einen entscheidenden Beitrag zur unternehmerischen Vielfalt und Krisenfestigkeit der Wiener Wirtschaft. Damit sich noch mehr EPU trauen, in die Zukunft ihres Unternehmens zu investieren, machen wir unser Angebot leichter zugänglich und attraktiver.“

EPU-Förderung konkret:

Im Fördertopf der Wirtschaftsagentur Wien stehen für die Wiener EPU 10 Mio. Euro bereit. Insgesamt wurden bisher 238 Projekte mit 1,36 Mio. Euro unterstützt. Mit der jetzt erfolgten Anpassung wird die Fördersumme von 7.000 Euro auf 10.000 Euro erhöht. Die Laufzeit der Förderung wird bis Ende 2022 verlängert. Die Förderquote wurde auf 60 Prozent (davor 50 Prozent) erhöht. Förderquote 60% bedeutet: Investiert ein Unternehmen 1.000 Euro, so erhält es 600 Euro Förderung. Auch die Mindestsumme wurde auf 1.000 Euro herabgesetzt, dadurch können jetzt auch Kleinstprojekte umgesetzt werden. Mehr Informationen dazu auf wirtschaftsagentur.at.

