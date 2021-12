AVISO: Buchpräsentation mit HC Strache

HC Strache lädt zur Präsentation seines Buches „Das Ibiza Attentat“

Wien (OTS) - Hiermit laden wir die geschätzten Kolleginnen und Kollegen der Medien aus aktuellem Anlass zu folgendem Termin ein:



Offizielle Buchpräsentation: „Das Ibiza Attentat - Was wirklich geschah und warum ich weiter für Euch kämpfe.“



mit Vizekanzler a.D. Heinz-Christian Strache



Zeit: Donnerstag, 09. Dezember 2021, um 10:30 Uhr

Ort: Wallnerstraße 3, 1. Stock, 1010 Wien



Wir bitten um Verständnis, dass der Zutritt zur Pressekonferenz bzw. Buchpräsentation nur unter Berücksichtigung der geltenden Corona-Verordnungen möglich ist. Akkreditierungswünsche richten Sie ggf. bitte unter Angabe Ihres Namens und des Mediums per Mail an christian.hoebart @ teamhcstrache.at

