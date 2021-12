Formel-1-Drama: Das Herzschlagfinale Hamilton vs. Verstappen live im ORF

Achtung – GP von Abu Dhabi am 12. Dezember ab 13.05 Uhr in ORF 2!

Wien (OTS) - Das große Finale der Formel-1-Weltmeisterschaft 2021 im ORF könnte nicht dramatischer sein. Beide Titelentscheidungen, sowohl in der Fahrer- als auch in der Konstrukteurs-WM, fallen am kommenden Sonntag im Grand Prix von Abu Dhabi und die Motorsportfans sind via ORF live dabei – allerdings am Rennsonntag, dem 12. Dezember, (wegen der Wintersport-Übertragungen wie etwa dem Herren-Slalom in Val D’Isère) diesmal in ORF 2!

Die beiden Titelkontrahenten Max Verstappen und Lewis Hamilton kommen „all square“, also punktegleich, auf die umgebaute Strecke des Emirates. Das gab es in der Geschichte der Formel 1 erst ein einziges Mal. Die Strecke auf Yas Island wurde an mehreren Abschnitten umgebaut, um ein Überholen noch einfacher und damit das Rennen noch attraktiver zu machen – alles Zutaten für ein denkwürdiges Formel-1-Finale.

Der ORF produziert das gesamte, finale F1-Wochenende von vor Ort:

Ernst Hausleitner und Alexander Wurz kommentieren und präsentieren alle Sessions (FP1, FP2, FP3, Qualifying, Grand Prix) und „Formel 1 Motorhome“ aus dem TV Compound des Yas Marina Circuit in Abu Dhabi!

Für alle Live-Berichte, Interviews aus dem Fahrerlager und vom Startgrid sorgt ORF-Formel-1-Teamleiter Marc Wurzinger, ihm zur Seite steht als Experte Robert Lechner.

Die große Live-Strecke in ORF 2 umfasst Vorberichte zum Rennen, Startgrid, den Grand Prix und das abschließende „Formel 1 Motorhome“. Das ORF-F1-Analysemagazin wird live aus dem Fahrerlager in Abu Dhabi produziert – mit allen Protagonisten dieses schon jetzt denkwürdigen Formel-1-Finales.

Der GP-Fahrplan

Freitag, 10. Dezember, ORF 1:

10.20 Uhr: erstes freies Training

15.35 Uhr: zweites freies Training (HL)

Samstag, 11. Dezember, ORF 1:

11.50 Uhr: drittes freies Training

13.55 Uhr: Qualifying

Sonntag, 12. Dezember, ORF 2:

13.05 Uhr: F1 News

13.25 Uhr: GP von Abu Dhabi

16.00 Uhr: Formel 1 Motorhome

sport.ORF.at, ORF-TVthek und ORF TELETEXT mit umfangreichen Formel-1-Packages

sport.ORF.at und TVthek.ORF.at informieren im Rahmen von umfangreichen multimedialen Info-Packages: sport.ORF.at bietet Live-Ticker während der Qualifyings und der Rennen, Vorschauen, Hintergrundberichte und Rennanalysen. Auf der ORF-TVthek und auf sport.ORF.at können Motorsport-Fans außerdem die TV-Übertragungen des ORF-Fernsehens österreichweit im Live-Stream mitverfolgen sowie Video-on-Demand-Angebote abrufen. Auch das neue Magazin „Formel 1 Motorhome“ wird auf der ORF-TVthek bereitgestellt. Storys, Live-Ticker, Tabellen etc. informieren auch die ORF-TELETEXT-Leserinnen und -Leser jederzeit aktuell über das Formel-1-Geschehen.

