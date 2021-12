Streaming: Die meistgehörten Hörbücher 2021 - Anzahl der gehörten Stunden bei BookBeat fast verdoppelt (FOTO)

Berlin (ots) - Hörbuch-Streaming-Anbieter BookBeat ermittelte auch in diesem Jahr wieder die beliebtesten und meistgehörten Hörbücher.

Auch 2021 war das Hörbuch eines der beliebtesten Medienformate, um sich ganz nach eigenem Gusto, egal an welchem Ort und zu welcher Zeit, unterhalten zu lassen - und bei mehr als 150.000 Hörbüchern findet sich für jede Stimmung und jeden Geschmack das Richtige. Insgesamt hat sich die Anzahl der gehörten Stunden bei BookBeat im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt. "Unsere Kundinnen und Kunden sind Vielhörer und verbringen jeden Tag annähernd eine Stunde mit BookBeat. Durch unsere Auswertung der gehörten Stunden wissen wir, welche Titel die BookBeat-Nutzer*innen die meiste Zeit begleitet haben und welche Sprecher und Sprecherinnen die BookBeat-Lieblinge sind", erklärt Kathrin Rüstig, Geschäftsführerin der BookBeat GmbH.

Auch im Hörbuch-Streaming sind, ähnlich wie bei Film-Streamingdiensten, Serien sehr stark in den oberen Plätzen vertreten und laden zum Binge-Listening ein. In der BookBeat-Top10-Liste finden sich allein sechs Hörbücher, die Teile einer Serie sind, ergänzt werden sie von starken Einzeltiteln. "Im Streaming sind immer auch die älteren Backlist-Titel stark nachgefragt und sorgen für ein erfreulich langes "Verkaufs-Leben" der Hörbücher. In diesem Jahr haben wir uns bei unserer Auswertung aber einmal besonders die Neuerscheinungen angesehen und unsere Toptitel-Liste rein aus den im Jahr 2021 erschienenen Titeln aufgebaut. Bei den Autoren und Sprechern fließen wie immer alle Hörbücher ein, ungeachtet des jeweiligen Erscheinungsdatums", erläutert Kathrin Rüstig.

Beliebte Genre sind wie im Vorjahr Romance und Thriller, aber auch belletristische Titel wie Matt Haigs "Mitternachtsbibliothek" oder das Sachbuch "Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit" von Mai Thi Nguyen-Kim, in dem die Autorin aktuelle Streitthemen auf wissenschaftliche Fakten durchleuchtet, finden sich auf den vorderen Plätzen.

Bei den Sprecher*innen haben Uve Teschner und Dagmar Bittner im Vergleich zum letzten Jahr die beiden Spitzenplätze miteinander getauscht und auch sonst finden sich viele aus dem letzten Jahr bekannte Namen unter den Sprecherlieblingen.

Die erfolgreichsten im Jahr 2021 erschienenen Titel (nach konsumierten Stunden) sind:

New Horizons (Green Valley Love 4) - Lilly Lucas Die Mitternachtsbibliothek - Matt Haig New Chances (Green Valley Love 5) - Lilly Lucas Die Verlorenen (Jonah Colley 1) - Simon Beckett Crave - Tracy Wolff Forever and ever - Samantha Young, Kristen Callihan Die Karte (Kerner und Oswald 4) - Andreas Winkelmann Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit - Wahr, falsch, plausibel - Die größten Streitfragen wissenschaftlich geprüft - Mai Thi Nguyen-Kim What if we Stay (What-If-Trilogie 2) - Sarah Sprinz Mörderfinder - Die Spur der Mädchen (Max Bischoff 1) - Arno Strobel

Auf den Plätzen 11-20 finden sich

Junge Frau, am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid - Alena Schröder Dare to Trust (Dare-to-Trust-Trilogie 1) - April Dawson Layla - Colleen Hoover Der erste Federstrich (Das Buch der gelöschten Wörter 1) - Mary E. Garner Es kann nur eine geben - Carolin Kebekus, Mariella Tripke Die Frauen von Kilcarrion - Jojo Moyes Pfoten vom Tisch! - Hape Kerkeling Vielleicht jetzt (Vielleicht-Reihe 1) - Carolin Wahl Elbleuchten (Eine hanseatische Familiensaga 1) - Miriam Georg Miss Merkel - Mord in der Uckermark - David Safier

Die Autoren und Autorinnen, mit denen die BookBeat-Hörer und -Hörerinnen die meiste Zeit verbrachten:

Chris Carter Lilly Lucas Mona Kasten Colleen Hoover Sarah J. Maas Marc-Uwe Kling Simon Beckett Andreas Winkelmann Markus Heitz Piper Rayne

Die Sprecherlieblinge, mit denen die BookBeat-Hörer*innen die meisten Stunden verbrachten:

Uve Teschner Dagmar Bittner Johannes Steck Sandra Voss Ann Vielhaben David Nathan Yesim Meisheit Yara Blümel Marlene Rauch Sascha Rotermund

Die Charts basieren auf der Anzahl der bei BookBeat gehörten Stunden im Jahr 2021. Datengrundlage sind alle verfügbaren Hörbücher, außer bei der Chartsliste der meistgehörten Titel, für die nur im Jahr 2021 erschienene Hörbücher herangezogen wurden.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie gerne: Kathrin Rüstig, Geschäftsführerin BookBeat GmbH, kathrin.ruestig @ bookbeat.com

Rückfragen & Kontakt:

Kathrin Rüstig



Geschäftsführerin

BookBeat GmbH

kathrin.ruestig @ bookbeat.com