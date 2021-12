SPÖ-Wimmer: Familien vor Armut schützen – Familienhärteausgleich reaktivieren!

Armutsbekämpfung muss jetzt höchste Priorität haben

Wien (OTS/SK) - „Die Familienpolitik der Bundesregierung ist völlig ungeeignet um Krisensituationen wie der Corona-Pandemie zu begegnen. Besonders eindrücklich zeigt das das Versagen des Familienbonus in der Krise. Viele Familien sind aufgrund der verheerenden Corona-Situation in Not geraten. Sie brauchen möglichst rasch Hilfe. Eine Fortsetzung des Corona-Familienhärteausgleichs ist daher dringendst geboten“, fordert SPÖ-Familiensprecherin Petra Wimmer in der heutigen Sitzung des Familienausschusses. ****



Wie eine Anfrage der Abgeordneten zeigt, sank in der Krise 2020 die Anzahl an Ansprüchen für den Familienbonus massiv. 400.000 Kinder weniger profitieren von der Steuergutschrift durch vermehrte Arbeitslosigkeit und Einkommenseinbußen. Petra Wimmer: „400.000 Kinder, die in der Pandemie durch das ungerechte System des Familienbonus plötzlich weniger wert waren, als im Vorjahr. Dadurch verschärft die Bundesregierung Kinderarmut und reißt die Einkommensschere weiter auf.“ Die SPÖ fordert deswegen die Evaluierung des Familienbonus auf seine soziale Treffsicherheit.



Da das Familienprestigeprojekt der ÖVP also gerade in Krisenzeiten besonders ungeeignet ist Familien zu unterstützten und Armut zu verhindern, muss gerade mit dem Andauern der Pandemie umgedacht werden. Den Familienhärteausgleich ließ die Regierung Kurz im Sommer auslaufen. Der Antrag der Abgeordneten wurde heute vertagt. Petra Wimmer: „Mit der Vertagung unseres Antrags zeigt die Bundesregierung wie wichtig ihnen armutsbetroffene Familien sind: Sie sind ihnen egal.“ (Schluss) sd/up



