Branchen-Ranking bestätigt: Anadi Bank ist Österreichs innovativste Bank

Klagenfurt (OTS) - Jährlich zeichnet das Fachmagazin „Börsianer“ im umfassenden Branchen-Ranking die besten heimischen Finanzunternehmen aus: Auch 2021 überzeugte die Anadi Bank mit einzigartigen Innovationen am Markt und holte damit den Sieg in der Sonderkategorie „Innovationen“.

Vollbank mit FinTech-DNA – diese beiden Qualitäten kombiniert die Anadi Bank bei ihren Innovationen am Banken-Markt. Nun bringen die digitale Geschäftsstrategie 2.0 und der Launch des innovativen Geschäftsmodells MARIE der Hybridbank mit Kärntner Wurzeln den ersten Platz in der Kategorie „Innovation“ im renommierten Branchen-Ranking des „Börsianer“. Seit Juli 2021 werden unter der Marke MARIE modernde Bankdienstleistungen via Tablet in immer mehr Trafiken in ganz Österreich angeboten. „ MARIE hat in der Branche voll eingeschlagen. Mit dem innovativen Vertriebsmodell gehen wir gezielt in die immer größer werdende Lücke bei der Nahversorgung mit Bankprodukten. Die nächsten Schritte haben wir bereits gesetzt und rollen MARIE seit September landesweit aus “, kündigt Alp Dalkilic, CDO im Vorstand der Anadi Bank, an. Mit Alp Dalkilic brachte die Anadi Bank Anfang November einen Experten mit internationaler Top-Level Erfahrung in den Vorstand und forciert damit die Weiterentwicklung des bankinternen FinTech sowie Innovationen am Markt. Die Team-Aufstellung des Instituts spiegelt die Bedeutung des FinTech-Bereichs wider: Bereits 40 % der Belegschaft (exklusive Filialnetz) sind dort beschäftigt.

Bereits im Frühjahr dieses Jahres machte die Anadi Bank den Expansionsschritt nach Deutschland. Mit ihrem digitalen Kredit-Angebot erreicht die Anadi Bank im großen deutschen Markt mehr als 2,5 Mio. KMU. Auch hierzulande boomt das Kredit-Geschäft: Der vollautomatisierte, papierlose Konsumentenkredit der Anadi Bank verzeichnet im Jahresvergleich ein Neugeschäftswachstum von rund 90 % und macht das hauseigene FinTech zum Taktgeber am Markt. „ Die Prämierung durch den Börsianer macht uns stolz und zeigt: Mit unserer Geschäftsstrategie 2.0 sind wir auch aus Sicht der Branche extrem innovativ unterwegs. Gerade mit MARIE bringen wir die Kombination „Vollbank mit FinTech-DNA" perfekt zur Geltung. Das Geschäftsmodell von MARIE ist nicht nur disruptiv und setzt neue Standards am Markt, sondern ist auch jederzeit problemlos skalierbar “, resümiert Christian Kubitschek, CEO der Anadi Bank, und schließt: „ Wir sind voll motiviert, die Anadi Bank Schritt für Schritt mit weiteren Innovationen am Markt zu platzieren. Wir haben noch viel vor! “

