AVISO - Donnerstag, 9.12.: SPÖ-Parlamentsklub und Renner-Institut verleihen Rothschild Preis 2021 für Wirtschaftspublizistik

Hauptpreis an Mariana Mazzucato für Arbeiten zur Rolle des öffentlichen Sektors als Impulsgeber für Fortschritt – Online-Veranstaltung

Wien (OTS/SK) - Der SPÖ-Parlamentsklub und das Karl-Renner-Institut laden am Donnerstag, den 9.12., um 18 Uhr ein zur ONLINE-Verleihung des Kurt Rothschild Preises 2021 für Wirtschaftspublizistik. Die Preisträger*innen sind: Mariana Mazzucato (Hauptpreis), Emmerich Tálos (Lebenswerk-Preis für Analysen zu Sozialpolitik, Sozialstaat und Sozialpartnerschaft) sowie Tamara Ehs/Martina Zandonella, Stefan Jestl/Emanuel List, Katharina Mader/Judith Derndorfer/Franziska Disslbacher/Vanessa Lechinger/Eva Six und Philip Rathgeb/Arianna Tassinari. ****



Zeit: Donnerstag, 9. Dezember 2021, Beginn 18 Uhr

Online-Veranstaltung

Facebook:

https://www.facebook.com/spoeparlamentsklub/live

https://www.facebook.com/events/643780736630144

Youtube

https://youtu.be/ieLok_LfsmQ

Zoom (mit Simultandolmetsch Deutsch/Englisch):

https://us02web.zoom.us/j/84408805670

Programm

Eröffnung und einleitende Worte

Doris Bures, Präsidentin des Karl-Renner-Instituts, Zweite Präsidentin des Nationalrats

Jakob Kapeller, Juryvorsitzender, Uni Duisburg-Essen

Talk mit den Preisträger*innen

Preis für das Lebenswerk

Laudatio: Maria Maltschnig, Direktorin des Karl-Renner-Instituts



Talk mit Emmerich Tálos, Universität Wien

Hauptpreis

Laudatio: Pamela Rendi-Wagner, SPÖ-Klubobfrau und Parteivorsitzende

Rede von Mariana Mazzucato, University College London

Moderation: Martina Bachler, Trend

Preisträger*innen 2021



Mariana Mazzucato: Hauptpreis für ihre Arbeiten zur Rolle des öffentlichen Sektors als Impulsgeber für technologischen und sozialen Fortschritt

Emmerich Tálos: Lebenswerk-Preis für seine Analysen zu Sozialpolitik, Sozialstaat und Sozialpartnerschaft

Tamara Ehs, Martina Zandonella: Demokratie in der (Corona)-Krise. Die Auswirkungen von sozialer Ungleichheit auf die Demokratie

Stefan Jestl, Emanuel List: Ungleichheit und Umverteilung während der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise in Österreich - Neue Sichtweisen und Beiträge zur Diskussion

Katharina Mader, Judith Derndorfer, Franziska Disslbacher, Vanessa Lechinger, Eva Six: Home, sweet home? The impact of working from home on the division of unpaid work during the COVID-19 lockdown

Philip Rathgeb, Arianna Tassinari: Labour Politics between the Euro Crisis and Covid-19 Pandemic. (Schluss) sr/bj

