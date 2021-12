Roboexotica 2021: Künstlerische Lockdown-Begleitung vom Feinsten

Das Festival für Cocktailrobotik bringt mit einem eigenen Lieferservice Cocktails auf Bestellung vor die Haustüre

Wien (OTS) - Das Roboexotica Festival setzt sein erfolgreiches Hybrid-Konzept vom Vorjahr fort und begleitet Wiener:innen mit einem künstlerisch gestalteten Getränkeservice in Kooperation mit dem WerkzeugH durch den Lockdown. „YOU DRINK – WE DRIVE“ - das Motto der Roboexotica ermöglicht mit seinem Hybridkonzept, Menschen im Lockdown mit kulinarischer Konzeptkunst zu erfreuen. Die Bestellungen können telefonisch oder auch online von Freitag, 10.12. bis Sonntag, 12.12. geordert werden. Die Veranstalter:innen machen sich im Anschluss an die Bestellung mit den Cocktailrobotern im Kofferraum auf den Weg und liefern unter Einhaltung der Covid-19-Auflagen aus. Begleitet wird das Ganze von einem Livestream, in dem Robotermacher:innen, Techniker:innen und Theoretiker:innen zu Wort kommen werden. Cheers! Die ROBOEXOTICA ist eine Veranstaltung, die seit 1999 eine weltweit einzigartige Plattform an einer sehr speziellen Schnittstelle von Kunst, Technologie, Forschung und Wissenschaft darstellt und 2021 ihre 23. Ausgabe begeht. Damit ist die Roboexotica das am längsten stattfindende Festival im Bereich Medienkunst, Digitale Kunst und Kultur in Wien. Termine: Fr 10.12. ab 19h, Sa 11.12. ab 17h,So 12.12. ab 14h, Bestellhotline: Tel.+4313054968, Cocktailrobotik Livestream: www.twitch.tv/roboexotica, Veranstalter Roboexotica 2021: monochrom, werkzeugH, dorkbot

