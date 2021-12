STAATSPREIS DESIGN 2022 bis 15. Februar 2022 ausgeschrieben

Das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort startet die Ausschreibung für den Staatspreis Design 2022.

Wien (OTS) - STAATSPREIS DESIGN 2022



Das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort startet die Ausschreibung für den Staatspreis Design 2022. Durchgeführt wird der Wettbewerb erneut von designaustria. Eingereicht werden können Produkte und Projekte, deren Entwicklung bzw. Realisierung nach dem 1. Jänner 2020 erfolgt ist. Kooperationen zwischen österreichischen Unternehmen und internationalen Gestalter/innen bzw. zwischen in Österreich tätigen Designer/innen und Unternehmen im Ausland sind zugelassen. Dieses Mal neu am Staatspreis Design 2022 ist die Neudefinierung der Kategorien, ein zusätzlicher Sonderpreis, die Internationalisierung der Jury, sowie die Dokumentation verstärkt in digitaler Form.



Einreichungen sind online bis 15. Februar 2022 auf www.staatspreis-design.at möglich.



Vergeben werden drei Staatspreise in den Kategorien

Konsumgüter

Unterhaltungselektronik, Sport & Freizeit, Werkzeuge, Mobilität, medizinische Produkte

Unterhaltungselektronik, Sport & Freizeit, Werkzeuge, Mobilität, medizinische Produkte Investitionsgüter

Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Logistik

Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Logistik Produktgestaltung Interior

Interior, Möbel, Licht & Beleuchtung, Tableware, Accessoires

Daneben gibt es den Sonderpreise »Spaces & Environment«, zu dem Produkte aus den Bereichen öffentlicher Raum und Stadtmöblierung, Innenraum- und Ausstellungsgestaltungen, Signaletik eingereicht werden können.



Außerdem werden mit dem Sonderpreis »DesignImpact-Concepts« drei innovative Designkonzepte – noch nicht umgesetzte Diplomarbeiten, Konzepte, Prototypen, unveröffentlichte Projekte mit hoher Marktrelevanz und geeignetem Umsetzungspotenzial von Studierenden und jungen Absolvent/innen, gewürdigt. Der Preis ist mit jeweils € 2.000,- dotiert und wird von der Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) zur Verfügung gestellt.



Die Jury (in alphabetischer Reihenfolge)

Gregor Eichinger, eichinger offices, www.eichingeroffices.com

Sylvia Feichtinger, peloton, www.onepeloton.com

Wolfgang Held, form orange, www.form-orange.com

Elisabeth Petermann, Q-Advisers, www.q-advisers.com

André Poulheim, noto design, www.noto.design



Die Preisverleihung findet am 25. Mai 2022 im MuseumsQuartier in Wien statt. Im Anschluss an die Preisverleihung wird im designforum Wien die Ausstellung der preisgekrönten, nominierten und ausgewählten Projekte eröffnet, die im Anschluss an mehreren Orten Österreichs gezeigt werden soll.



Weitere Infos: www.staatspreis-design.at



DOWNLOAD

Trophy des Staatspreis Design (JPG)

Kennzeichen Staatspreis Design 2022 (JPG)

Staatspreis Design Sujet mit Einreichfrist (JPG)

Staatspreis Design Sujet ohne Einreichfrist (JPG)

Ausschreibung (PDF)



Über designaustria

designaustria, Wissenszentrum und Interessenvertretung, ist Österreichs erste Adresse für Design. 1927 gegründet, ist designaustria Europas drittälteste Designorganisation. Insgesamt engagieren sich derzeit rund 1.300 Mitglieder aus verschiedenen Sparten für Österreich als Designnation. designaustria bündelt die Interessen ihrer Mitglieder und vertritt diese auf nationaler, europäischer und weltweiter Ebene. Durch Ausstellungen, Vermittlung, Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit stärkt designaustria das Designbewusstsein im Land und verdeutlicht den Nutzen von Design in Gesellschaft und Wirtschaft.

www.designaustria.at

Rückfragen & Kontakt:

Tamara König

designaustria / designforum Wien

MQ, Museumsplatz 1 / Hof 7

1070 Wien, Österreich

T (+43-1) 524 49 49-27

E presse @ designaustria.at