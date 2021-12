Schluck für Schluck das Klima schützen

Rauch bringt Österreichs ersten klimaneutralen Saft ins Kühlregal

Wien (OTS) - So geht Saft-Genuss mit gutem Gewissen: Die Rauch Juice Bar präsentiert zwei köstliche klimaneutrale Direktsäfte in den Sorten „Orange“ und „Orange Mango Karotte“, ganz frisch im Kühlregal. Vom nachhaltigen Anbau bis hin zur umweltfreundlichen Verpackung wurden alle Schritte der Wertschöpfungskette von Expert*innen auf ihre Klimabilanz analysiert und optimiert.

PLANT POWER.

Unter der Marke Rauch Juice Bar bringt Fruchtsaftmarktführer Rauch den ersten klimaneutralen Direktsaft in Österreich ins Kühlregal. Bei der Produktion gab es dabei vom Anbau bis zur Verpackung einiges zu beachten. Die zwei beliebten Sorten „Orange“ und „Orange-Mango-Karotte“ kommen – dem Klima zuliebe – im neuen pflanzenbasierten TetraPak: 87% der Verpackung sind pflanzlichen Ursprungs und somit erneuerbar.

„Der Getränkekarton gehörte schon bisher zu den umweltschonendsten Verpackungen für Getränke“, erzählt Geschäftsführer Daniel Wüstner, „denn der Großteil der Packung kommt aus nachhaltiger Forstwirtschaft“.

Der Großteil der Beschichtungs-Folie und der Plastikverschluss wurden durch Bio-Kunststoff ersetzt, was die CO2-Emissionen jeder Packung nochmals um mehr als 20% verringert.

Vom Baum bis ins Glas - nachhaltige Orangen

Juicy! Die saftigen Rauch-Orangen stammen aus zertifiziert nachhaltigem Anbau. Der Orangensaft entspricht daher höchsten Standards bei Umwelt- und Sozialkriterien: die Früchte sind gemäß den Nachhaltigkeits-Richtlinien der „Sustainable Agricultural Initiative“ (SAI) angebaut und wurden mit Gold- und Silber-Zertifikaten versehen. Der Saft ist ein sogenannter „Direktsaft“, also nicht aus Konzentrat, und hat aufgrund seiner hohen Qualität eine kürzere Haltbarkeit. Deswegen: kühl lagern und frisch genießen!

Transparenz und Mitbestimmung

Die gesamte CO2-Bilanz beider Produkte wurde mit dem Klimaexperten Roland Fehringer „vom Baum bis ins Glas“ analysiert und jeder der vielen Schritte gemeinsam mit Partnern optimiert. Die bisher nicht vermeidbaren Emissionen der Säfte werden durch Klimaschutzprojekte ausgeglichen, bei denen die Konsument*innen über ihren persönlichen Anteil bestimmen können.

„Wir haben viele Schritte gesetzt, um das Klima zu schützen. Aber natürlich können wir nicht alle Emissionen vermeiden“, erklärt Daniel Wüstner, „daher wollen wir unseren CO2-Fußabdruck auf der Webseite transparent darstellen und unsere Konsument*innen können ihren persönlichen Ausgleich bestimmen“.

Es kann unter drei Klimaschutz­projekten, nach dem anerkannten Gold Standard, ausgewählt werden: Ein Biogas-Projekt für Kleinbauern in Vietnam, sauberes Trinkwasser in Uganda und die Sammlung von Plastikmüll in Indonesien, Haiti und auf den Philippinen. Zusätzlich werden durch die Projekte auch noch die Lebens­bedingungen der dortigen Bevölkerung nach den UNO-SDG’s (Sustainable Development Goals) verbessert. Also: Bei jedem Schluck Gutes tun.

ÜBER RAUCH Juice Bar

Der gesunde Lifestyle hat ein Zuhause: Die Rauch Juice Bars! Die Vision der Rauch Juice Bar ist es, mit ihren Innovationen und gesunden Fruchtkreationen möglichst viele Menschen für einen gesünderen Lebensstil zu begeistern. In über zehn Juice Bars verwandelt Rauch internationale Trends in fruchtige Köstlichkeiten, die live und mit allen Sinnen genossen werden können. Die Kreationen schmecken nur so gut, weil uns die Natur täglich mit ihren Früchten beschenkt. Deshalb legt die Rauch Juice Bar großen Wert auf nachhaltiges Handeln und denkt heute schon an morgen. Für alle, die keine Rauch Juice Bars in der Nähe haben, gibt es die fruchtigen Rauch Juice Bar Produkte im Handel & Gastronomie.

