Projekt “EcoTeppiche” – Feministisches Unternehmertum in Afghanistan

Direktbezug von Premium-Orientteppichen mit Social Impact

Wien (OTS) - Der gemeinnützige Verein Hadia freut sich über den Launch des WebShops: www.ecoteppiche.com



Ziel des Projekts "EcoTeppiche" ist einerseits Sichtbarmachung der besonderen Handwerkskunst von afghanischen Frauen – von Afghanteppichen über Kelims. Jeder EcoTeppich ist ein Unikat und ein hochqualitatives, 100% reines Naturprodukt.



Andererseits wurde der Verein gegründet, um nachhaltige, wirtschaftliche sowie ethische Zusammenarbeit mit afghanischen Frauen zu fördern. Der vor allem aus Frauen bestehende Sektor der Teppichkunst eignet sich hierfür sehr gut. Den Erlös erhalten die Frauen, die oft alleine für den Lebensunterhalt ihrer Familie aufkommen müssen, was vor allem in patriarchal geprägten ländlichen Regionen (80% Afghanistans) sehr schwierig ist.



Gründungsteam:

Mag. Anna Maria Lauda, Juristin und Geschäftsführerin des Vereins:

„Nur die ökonomische Partizipation der Frauen kann die Armut in Afghanistan nachhaltig beseitigen.“

Mirwais Wakil, M.Sc., Politikwissenschafter und Obmann des Vereins

EcoTeppiche für ihn sehr persönliches Anliegen: „Afghanistan ist viel mehr als Chaos. Die Resilienz – vor allem die der Frauen – ist beeindruckend. Was sie brauchen, ist eine Chance, ihre Talente zu vermarkten.“

