Ö-CERT Verleihung an die CAMPUS Security & Training Group: Die "COBRA" unter den gewerblichen Sicherheitsdienstleistern

Terror- und Amoklagen verändern zivile Sicherheitsausbildungen.

Wien (OTS) -

Die Erfolgsserie der CAMPUS Security & Training Group GmbH wird fortgesetzt. Nach der Ernennung als „TÜV-Austria Zertifizierungspartner“ 2019 werden mit dem für das Jahr 2022 adaptierten Angebot wiederholt neue Maßstäbe für das zivile Sicherheitsmanagement gesetzt.

Hier die wichtigsten Fakten:

Die CAMPUS Security & Training Group GmbH wurde mit 16.08.2021 auf Ö-CERT gelistet. Damit wird die hohe Qualität und Transparenz dieser Bildungseinrichtung nun auch österreichweit anerkannt. Das bedeutet einerseits für Bildungsinteressierte mehr Überblick über Qualitätsanbieter am Sicherheitsausbildungsmarkt und bietet weiters österreichweiten Zugang zu Förderungen von Weiterbildungsmaßnahmen, auch wenn diese nicht im eigenen Bundesland stattfinden.

Vertreter der Sicherheit und die Öffentlichkeit kennen die CAMPUS Security & Training Group GmbH als einen namhaften und umfassenden Sicherheitsdienstleistungsanbieter. Diese Position kommt nicht von ungefähr, sondern wurde in langjähriger Arbeit durch Umsetzung und Realisierung klientenzentrierter Dienstleistungen hart erarbeitet. Der interne hohe Bildungsanspruch an die eigenen Sicherheitsmitarbeiter:innen stärkt das Unternehmen in dessen zweiter Säule als zertifizierten Bildungsträger.

Für 2022 hat sich die Unternehmensgruppe viel vorgenommen: Von der TÜV-zertifizierten Grundausbildung für Sicherheitsdienstleister:innen (zur Fachkraft für Schutz & Sicherheit in Österreich), über eine neue personenzertifizierte Ausbildung für Berufsdetektivassistent:innen, bis hin zur modernsten und innovativsten Ausbildung für Personenschutzfachkräfte, wurden obsolet gewordene Curricula evaluiert und adaptiert. Zur Qualitätssicherung sowie als externe Neutralitätsschleife unterstützt die TÜV Austria GmbH bereits seit 2019 die CAMPUS Security & Training Group GmbH.



Dr. Franz Wulz, Geschäftsführer der CAMPUS Security & Training Group GmbH, plaudert aus dem Nähkästchen: "Immer wieder haben wir in unseren Hearings intensiv die wesentlichen Ausbildungsmerkmale genau analysiert. Dabei standen die Kernpunkte im Hinblick auf die Nachfragepotenziale von Klient:innen im Mittelpunkt der Diskussionen. Angepasst wurden die Ausbildungscurricula hinsichtlich Amok- & Terrorlagen sowie der taktischen Medizin für Sicherheitsdienstleister:innen aufgrund der Geschehnisse vom 02.11.2020 in Wien. Der Erfolg gab uns schließlich Recht. Wir sind alle sehr stolz auf die erworbene Ö-CERT Zertifizierung. Dies bestätigt, dass wir ein österreichweit anerkanntes Qualitätsmanagementsystem anwenden. ‚E Pluribus Unum ... Aus Vielen wird Eins.‘ Durch Ö-CERT gehören die Zeiten der Mehrfachzertifizierungen der Vergangenheit an. Zusätzlich zu unseren bereits bestehenden qualitätssichernden Maßnahmen erfüllen wir die Grundvoraussetzungen von Ö-CERT, die uns als Erwachsenenbildungsorganisation auszeichnen – eine wichtige Information für Bildungsinteressierte und Fördergeber:innen – und schließlich auch für Autraggeber:innen in der Überprüfung des Sicherheitspersonals vor Ort.“

Experten der Materie sind von der Marktakzeptanz der Evaluierungsmaßnahmen und den damit verbundenen Absatzpotenzialen überzeugt. Damit ist dem Unternehmen eine echte Innovationswicklung im Sicherheitswesen gelungen. Experten sehen auch einen Durchbruch in der operativen Praxis durch die Absolvent:innen der Lehrgänge, respektive im Personenschutz, der Vorstandssicherheit und im Schutz kritischer Infrastrukturen.

