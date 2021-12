Laura Sachslehner wird Generalsekretärin der neuen Volkspartei

Axel Melchior zieht sich in den kommenden Wochen auf eigenen Wunsch zurück, bleibt aber weiterhin im Nationalrat vertreten

Wien (OTS) - Die 27-jährige Wiener Gemeinderätin und stv. Landesgeschäftsführerin, Laura Sachslehner, wird Generalsekretärin der neuen Volkspartei. Der Wechsel im Generalsekretariat der ÖVP-Bundespartei ist für die kommenden Wochen geplant, Generalsekretär Axel Melchior zieht sich auf eigenen Wunsch zurück, bleibt aber weiterhin im Nationalrat vertreten.

Der Bundesparteiobmann der neuen Volkspartei, Karl Nehammer, dankt Axel Melchior für seine wertvolle Tätigkeit in der Parteizentrale: „Axel Melchior ist ein langjähriger, persönlicher Freund, mit dem ich stets außerordentlich gerne und erfolgreich zugleich zusammengearbeitet habe - wie die zwei fulminanten Wahlsiege bei den Nationalratswahlen 2017 und 2019 sowie der herausragende Erfolg bei der EU-Wahl 2019 deutlich machen. Ich respektiere jedoch seine Entscheidung, sich beruflich neu zu orientieren. Ich wünsche Axel Melchior für seine Zukunft alles erdenklich Gute und bedanke mich für seine Verdienste sowohl in der Funktion des Bundesgeschäftsführers als auch in jener des Generalsekretärs.“

Mit Laura Sachslehner habe man eine exzellente Lösung für die Nachfolge Melchiors gefunden, betont Nehammer: „Laura Sachslehner ist eine urbane und moderne Frau, die die Partei extrem gut kennt und viel politische Erfahrung gesammelt hat, sei es in der Bezirkspolitik, im Landtag oder als Generalsekretärin der Jungen Volkspartei. Ich freue mich auf die künftige Zusammenarbeit und wünsche ihr viel Freude bei ihrer neuen Tätigkeit. Ich bin überzeugt, dass Laura Sachslehner alle bevorstehenden Aufgaben im besten Interesse der Volkspartei und ihrer Teilorganisationen sowie Mitglieder hervorragend bewältigen wird.“

