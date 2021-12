Pro & Contra morgen um 22:35 Uhr auf PULS 4: Neues Regierungsteam – Wie krisenfest ist die Koalition?

Es diskutieren bei Pro und Contra u.a. die Ex-Politiker:innen Maria Rauch-Kallat (ÖVP), Irmgard Griss (NEOS), Josef Cap (SPÖ) und Rolf Holub (Die Grünen).

Wien (OTS) - Karl Nehammer übernimmt als ÖVP-Chef und Bundeskanzler. Doch kann die ÖVP/Grünen-Koalition so einfach zur Tagesordnung übergehen oder kommen nun schnell Neuwahlen? Darüber diskutieren bei Pro und Contra u.a. die Ex-Politiker:innen Maria Rauch-Kallat (ÖVP), Irmgard Griss (NEOS), Josef Cap (SPÖ) und Rolf Holub (Die Grünen).

Mit der Personalrochade innerhalb der Regierungspartei scheint die alte Ordnung wieder hergestellt. Die Landeshauptleute haben die Führung übernommen und Neo-Kanzler Karl Nehammer gleich mehrere Vertreter:innen aus den Bundesländern zur Seite gestellt.

Der Koalitionspartner zeigt sich zufrieden. Der grüne Bundessprecher und Vizekanzler Werner Kogler lobt die “sehr gute Gesprächs- und Entscheidungsbasis” mit Nehammer. Aber Kogler will vorgezogene Neuwahlen dennoch nicht gänzlich ausschließen.

Die erste Nagelprobe für die neue Regierungsspitze wird die anstehende Entscheidung über das Lockdownende. Während Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) eine vollständige Öffnung am 12. Dezember fordert, will Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) ein Ende des Shutdowns nicht versprechen. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Die Grünen) will sich noch innerhalb der Regierung abstimmen.

Hat sich das Kräfteverhältnis in der Koalition verändert? Dominiert hinter den Kulissen Schwarz oder Türkis? Welchen Kurs fährt der neue Kanzler in der Pandemiebekämpfung? Und arbeiten die Parteien hinter den Kulissen bereits an Neuwahlen?



Pro und Contra

Dienstag, 7. Dezember 2021, um 22:35 Uhr auf PULS 4

Gäste:

Maria Rauch-Kallat, Unternehmerin, ehemalige Bundesministerin und Generalsekretärin (ÖVP)

Rolf Holub, Kabarettist, früherer Landesrat Kärnten, Die Grünen

Josef Cap, ehemaliger Klubobmann, SPÖ

Irmgard Griss, ehemalige Präsidentin Oberster Gerichtshof, frühere Nationalratsabgeordnete, NEOS, sowie Kandidatin für die Bundespräsidentschaft

Anneliese Rohrer, Publizistin und Kolumnistin

Moderation: Gundula Geiginger

