Unternehmenskultur zum Anfassen

Wien (OTS) - Die Corona-Zeit hinterlässt in den Unternehmen tiefe Spuren. Digitalisierung ist in den Unternehmen angekommen, eine kulturelle Antwort zur emotionalen Bindung der Mitarbeiter rückt in den Vordergrund. Auch Resilienz wird zunehmend wichtiger, die Unternehmen müssen sich für die Zukunft wappnen und Dynamik entfachen. All das sind Fragen der Unternehmenskultur. Österreichs führende Berater für Unternehmenskultur stellen ihre Expertise zum zweiten Mal online in der Konferenz „Culture Trends 2022“ einem breiten Publikum zur Verfügung.

Wo? https://www.culture-trends.at/

Wann? Ab 07./08. Dezember 2021

Die vom Arbeitskreis Initiative Unternehmenskultur der Wirtschaftskammer Wien veranstaltete Online-Konferenz „Culture Trends 2022“ findet vom 7. bis zum 08. Dezember 2022 statt. Unter der Leitung von Prof. Dr. Josef Herget stellen Experten in 5 Präsentationen digitale Werkzeuge zum Assessment der Unternehmenskultur vor, die Interessierte in Unternehmen und Organisationen frei nutzen können. Die Themengebiete sind: Alterssensitive Unternehmenskultur, „Beyond why“ – Sinnhaftigkeit in Unternehmen, Teamkultur-Entwicklung, Führung mit Coaching-Ansätzen und schließlich kann das eigene Management der Unternehmenskultur evaluiert werden. Am Ende des Assessments erhalten die Unternehmen einen umfassenden Strategie-Report, der die Stärken und Schwächen illustriert und Empfehlungen zur Optimierung der eigenen Unternehmenskultur formuliert. Eine weitere Präsentation stellt die neue „Culture Academy“ (www.culture-academy.at) vor, die eine kostenfreie Plattform zur Vermittlung von Wissen über Unternehmenskultur bereitstellt. Dort finden sich zahlreiche Videos, Interviews, unmittelbar nutzbare Werkzeuge und Checklisten sowie Literaturhinweise.

Die Konferenz richtet sich an Unternehmerinnen und Unternehmer ebenso wie an Führungskräfte und Mitarbeiter*innen, die sich mit der Kultur ihres Unternehmens beschäftigen.

Alle Angebote sind ohne Registrierung direkt nutzbar. Der Arbeitskreis Initiative Unternehmenskultur ist in der Fachgruppe UBIT (Unternehmensberatung, IT und Buchhaltung) der Wirtschaftskammer Wien angesiedelt.

Die Vortragenden stehen auf Wunsch gerne für Interviews zur Verfügung.

