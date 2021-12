DPU übergibt Mary Ward ORG Geruchsautomaten

Ein vorweihnachtliches Geschenk beglückt Schulleiterin Köhl und wird Teil des Unterrichts

Krems (OTS) - Die Danube Private University Krems (DPU) unterstützte im Rahmen eines vom Land Niederösterreich geförderten Projektes die Firma Genius5, Kottingbrunn, bei der Entwicklung eines Geruchsautomaten zur Identifikation von Corona-Infektionen. Der Prototyp, dessen Einkaufswert bei rund EUR 10.000 liegt, wurde seitens der DPU nun dem Mary Ward ORG Krems geschenkt und übergeben, sodass dieser im naturwissenschaftlichen Unterricht verwendet werden kann.

Aus diesem Grund besuchten DPU-Direktor Robert Wagner und Prof. Dr. DI Christoph Kleber, Leiter der Stabstelle Forschung und Entwicklung, Frau Schulleiterin Mag. Sandra Köhl und ihr Team, um den Automaten persönlich zu übergeben. Hierbei konnten sie sich zugleich einen guten Eindruck von den beeindruckenden Lehrräumen der Schule am Hohen Markt machen und sich mit denjenigen Lehrern unterhalten, die großes Interesse zeigten, den Automaten in ihren Unterricht einzubauen. Professor Kleber führte die Kollegen des Mary Ward ORG, DI Barbara Glück und Mag. Herwig Zeiler-Müllner sogleich in die Möglichkeiten des Automaten ein und Direktor Wagner und Schulleiterin Köhl schmiedeten Pläne, wie man zukünftig im Sinne der Schüler*innen kollaborieren könnte.

Mag. Sandra Köhl: „Am Mary Ward ORG wird großes Augenmerk auf den anschaulichen Unterricht gelegt, denn BEGREIFEN kommt von GREIFEN. Es ist etwas anderes, ob man in den Medien hört oder liest, welche Auswirkungen eine Corona-Infektion auf das Riechen haben kann oder ob man selber ein Messgerät bedient, das die Geruchswahrnehmung misst. Es ist ein großer Unterschied, ob man in der Theorie bespricht, wie Wissenschaft funktioniert, oder ob man selber Hypothesen bildet, Daten erhebt und auswertet. Das macht nicht nur Spaß, sondern auch emotional betroffen und ergriffen. Individuelle Erfahrungen und Erlebnisse sind die Basis für Lernen. Deshalb sind wir sehr stolz, den Schülerinnen und Schülern eine weitere Möglichkeit für Lernen mit Herz, Hand und Hirn bieten zu können.“

Professor Kleber: „Da an der Mary Ward Schule ein hohes Augenmerk auf die naturwissenschaftliche Ausbildung gelegt wird, kann der Geruchsautomat dazu dienen, das Verständnis der Chemie des Riechens ebenso bildlich zu erklären, wie die dahinter liegenden technischen Gegebenheiten, z. B. was Gerüche sind, wie man bestimmte Gerüche einstellen kann und wie man durch Riechen die Gesundheit fördern kann. Auch können die Schüler*innen erlernen, wie Datensätze im Rahmen einer Studie erhoben und ausgewertet werden.“

Direktor Wagner: „Wir sind bei unserem Besuch an der Mary Ward Schule auf ein unglaublich freundliches und positives Umfeld gestoßen. Hier gibt es ein ganz engagiertes Lehrer-Team und eine Schulleiterin, der es wirklich eine Herzensangelegenheit ist, dass ihre Schüler*innen stark und mit Wissbegierde dem Leben entgegentreten. In ganz kurzer Zeit haben wir viele Ideen entwickelt, wie man gemeinsam weitere Anreize schaffen kann, um in Schülern fachliche Leidenschaften zu wecken.“

