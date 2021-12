VP-Melchior: „Die Bundesregierung mit Kanzler Karl Nehammer an der Spitze sorgt für Stabilität in unserem Land“

Stabilität in herausfordernden Zeiten so wichtig wie kaum zuvor – Gleichzeitig arbeitet Bundesregierung an wichtigen Reformen für unser Land

Wien (OTS) - „Die Bundesregierung mit Kanzler Karl Nehammer an der Spitze sorgt für Stabilität in unserem Land“, betont der Generalsekretär der neuen Volkspartei, Axel Melchior, anlässlich der heute erfolgten Angelobung von Bundeskanzler Karl Nehammer durch den Bundespräsidenten. „Dank seiner langjährigen politischen Erfahrung und verbindenden Persönlichkeit ist Karl Nehammer nicht nur die ideale Besetzung als Bundesparteiobmann der Volkspartei, sondern auch als Regierungschef der Republik Österreich. Ich gratuliere herzlich zur Angelobung und bin tief überzeugt, dass Karl Nehammer gemeinsam mit allen Regierungsmitgliedern jeden Tag mit voller Tatkraft für die Interessen der Österreicherinnen und Österreicher arbeitet und wichtige Reformen für unser Land auf den Weg bringt“, so Melchior.



„Auch den heute angelobten neuen Regierungsmitgliedern auf Seiten der Volkspartei, Innenminister Gerhard Karner, Finanzminister Magnus Brunner, Bildungsminister Martin Polaschek und Staatssekretärin Claudia Plakolm, gilt mein Dank dafür, dass sie diese höchst verantwortungsvolle Aufgabe annehmen. Ich wünsche ihnen gutes Gelingen und viel Erfolg“, so Melchior, der abschließend festhält: „Großer Dank gilt ebenso dem Rückkehrer ins Außenministerium, Alexander Schallenberg, der in herausfordernden Zeiten bereit war, immens große Verantwortung zu übernehmen und allen Anforderungen eindrucksvoll gerecht geworden ist“, so Melchior abschließend.



