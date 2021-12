Brücken bauen, zusammenführen und integrieren statt zu polarisieren

AKV fordert Abrüstung der Worte und Förderung der Eigenverantwortung im Sinne der christlichen Soziallehre

Ort: Wien (OTS) - Gute Politik baut Brücken, führt zusammen und integriert statt zu polarisieren. An diesem Anspruch sollen auch der neue Bundeskanzler und die neuen Minister gemessen werden, fordert die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Verbände Österreichs in einem Statement anlässlich der heutigen Angelobung durch Bundespräsident van der Bellen.



Eine moderne und funktionierende Gesellschaft wird auf mehreren Grundsäulen aufgebaut: Vertrauen und Solidarität.



„Wir leben in einer Zeit in der die Individuen und damit leider verbunden, auch die Egos immer häufiger in den Vordergrund rücken. Autonomie, Unabhängigkeit, Freiheit sind Begriffe der Gegenwart. Wer diese Worte und diese Werte für sich fordert, muss aber auch die Eigenverantwortung akzeptieren und leben.“, so der Präsident der AKV, Dr. Matthias Tschirf.





Jeder Mensch hat eine Verantwortung dafür, dass die Gesellschaft solidarisch aufgebaut ist. Dabei müssen sich Gemeinwohl und Einzelwohl jedoch ergänzen, da jeder Mensch zu einem sinnerfüllten, eigenverantwortlichen Leben in Selbstverwirklichung berufen ist. Diese Eigenverantwortung gilt es zu fördern und durch die Allgemeinheit zu unterstützen. Diese Prinzipen der christlichen Soziallehre sind ein guter Leitgedanke für die Entwicklung einer solidarischen Gesellschaft.



Die neue Bundesregierung steht vor großen Herausforderungen. Pandemiebekämpfung, wirtschaftliche Herausforderungen und vieles mehr beschäftigen die Republik seit Monaten.



„Der immer stärker geführte Krieg der Worte und damit die immer größer werdende Spaltung der Gesellschaft bereitet uns als katholische Laien große Sorgen. Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Katholischer Verbände haben in ihren jeweiligen Verbänden gelernt was gelebte Demokratie bedeutet, dass es Kompromisse benötigt und wir wissen, was es heißt aufeinander zuzugehen – auch wenn es da und dort schwer fällt.“, formuliert Dr. Tschirf seine Erwartungen an die neue Regierung.



Die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Verbände fordert alle Politikerinnen und Politiker, Interessensvertretungen und alle Menschen unserer Zivilgesellschaft auf, wieder den Geist des Miteinanders ins Zentrum ihrer jeweiligen Arbeit zu legen.



