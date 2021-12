AVISO PK 09.12.: Zukunftsrat Verkehr berät Lösungen für Ostregion

Respekt.net und der Action for Sustainable Future Hub präsentieren den ZUKUNFTSRAT VERKEHR. Dieser will mit Betroffenen nachhaltige Verkehrslösungen entwickeln.

Wien (OTS) - Der am 1. Dezember von der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie Leonore Gewessler verkündete Baustopp für den Lobautunnel, wirft ein Schlaglicht auf die angespannte Verkehrssituation in der Ostregion. Während Umwelt- und Klimaaktivist*innen die Entscheidung als historisch feiern, sind Anrainer*innen enttäuscht, da sie sich eine Entlastung der Wohngebiete von Durchzugsverkehr erhofft haben.

Für diese Patt-Situation präsentiert Respekt.net mit Unterstützung des Action for Sustainable Future hub der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft und der Universität für angewandte Kunst Wien eine Lösung in Form eines großen gesellschaftlichen Nachdenkprozesses: Der ZUKUNFTSRAT VERKEHR basiert auf Erfahrungen von lokalen Bürger*innenräten und dem Zukunftsrat Demokratie und ist ein partizipativer Prozess, der gemeinsam mit der betroffenen Bevölkerung ein nachhaltiges Verkehrskonzept für die gesamte Ostregion entwickeln will.

Warum der Action for Sustainable Future hub ins Leben gerufen wurde, warum es mehr gesamtgesellschaftliche Nachdenkprozesse braucht und wie Partizipation aufgesetzt und ernstgenommen werden kann, klären Expertinnen in dieser Pressekonferenz auf.

Als Gesprächspartnerinnen stehen Ihnen zur Verfügung:



Dr.in Bettina Reiter, Präsidentin Verein Respekt.net

Dr.in Dorothea Born, Projektleiterin Action for Sustainable Future Hub

Dr.in Tamara Ehs, Demokratiewissenschafterin, Evaluatorin des Klimabürgerrats

Mag.a Michaela Krömer, LL.M, Rechtsanwältin für Klima-, Umwelt und Verfassungsrecht







Respekt.net und der ASF Hub freuen sich auf Ihre Teilnahme!

Es wird um Anmeldung unter office @ respekt.net gebeten.

Online-Pressekonferenz: Präsentation des ZUKUNFTSRAT VERKEHR, ein Schlüsselprojekt des ASF Hub

Termin: Donnerstag, 09.12.2021, 11.00-11.45 Uhr

Online via ZOOM unter: https://us06web.zoom.us/j/87227225064

